ما عدا تلك الفئة .. موقف إضافة مواليد للبطاقات التموينية

أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن موقف إضافة مواليد للبطاقات التموينية، وقال انه لن يتم إضافة جديد للمواليد، باستثناء الفئات الأكثر احتياجا.
وأضاف بأن الدولة استطاعت مواجهة أزمة الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، بشأن ما يتعلق باستيراد القمح، حيث انه قد تم تجميع .5 مليون طن من القمح المحلي حتى هذا الوقت.
كما إن ذلك قد حقق مخزون استراتيجي من القمح، يساهم بشكل كبير في تأمين الأمن الغذائي، كما انه تم الاتفاق على عدة شحنات من روسيا تصل الشهر المقبل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!