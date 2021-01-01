ما عدا تلك الفئة .. موقف إضافة مواليد للبطاقات التموينية

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إضافة مواليد للبطاقات التموينية


أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن موقف إضافة مواليد للبطاقات التموينية، وقال انه لن يتم إضافة جديد للمواليد، باستثناء الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف بأن الدولة استطاعت مواجهة أزمة الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، بشأن ما يتعلق باستيراد القمح، حيث انه قد تم تجميع .5 مليون طن من القمح المحلي حتى هذا الوقت.

كما إن ذلك قد حقق مخزون استراتيجي من القمح، يساهم بشكل كبير في تأمين الأمن الغذائي، كما انه تم الاتفاق على عدة شحنات من روسيا تصل الشهر المقبل.

فيما تتحمل الدولة مسؤولية توفير الخبز المدعم للمواطنين دون أي زيادة على رغيف الخبز، وتم إصدار توجيهات بشأن تطبيق حملات دورية على المخابز لضبط المتلاعبين، بمواصفات الرغيف، والدقيق المدعم.

المصدر: muhtwaplus

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