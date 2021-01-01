الأرصاد تحذر من التعرض للشمس بعد تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة



التعرض للشمس التعرض للشمس



قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة، أعدها رامى نوار وقدمتها رغدة بكر، فيها تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة.



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط؛ وذلك تزامنا مع إقبال فصل الصيف، حيث يمتد تأثير منخفض الهند الموسمى ليشمل بلاد الشرق الأوسط ( الكويت- العراق -إيران _شبه الجزيرة العربية) لترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن مدينة الجهرا بالكويت سجلت درجة حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يمتد تأثيره إلى جمهورية مصر العربية ويسبب موجة حارة عليها ولكن أقل حدة عن جيرانها بفضل موقعها الجغرافى.

قد يعجبك أيضا...

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستكون على موعد مع موجة شديدة الحرارة تؤثر على كافة الأنحاء خلال الأيام المقبلة، حيث تتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى، وتصل درجات الحرارة على القاهرة بين 37 و 39 درجة، وجنوب البلاد 44 درجة .ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فتشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاع فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة مع يوم الخميس المقبل بالقاهرة 38 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة .كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى الفترة المقبلة، واعتبارا من اليوم درجات حرارة تتراوح بين 38:37 درجة مئوية، وتتجاوز فى جنوب الصعيد حاجز 40 درجة مئوية.وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن ذلك بسبب منخفض الهند الموسمى الذى يمتد تأثيره إلى جمهورية مصر العربية ، ويسبب موجة حارة قوية عليها ولكن أقل حدة عن جيرانها بفضل موقعها الجغرافى .تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كل الأنحاء.وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح مساء على السواحل الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء.. القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.ونستعرض مع حضراتكم حالة الطقس من اليوم حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .- الأربعاء 8 يونيو : (ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجات ، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.، كما تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى- الخميس 9 يونيو والجمعة 10 يونيو : (نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة)- السبت 11 يونيو: (نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء- الأحد 12 يونيو : (نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة)