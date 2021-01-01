شوبير : الزمالك قد لا يشارك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن مصير الزمالك من المشاركة بالبطولات الأفريقية خلال الموسم القادم.
وأكد في تصريحات عبر أثير أون سبورت إف إم، أن الزمالك لن يحصل على رخصة الأندية المحترفة من الاتحاد الأفريقي “الكاف” سوي عقب سداد الغرامات الموقعة عليه بسبب قضيتي محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد إبراهيم.
وأضاف أن الزمالك مطالب بسداد مليون يورو في قضية شيكابالا ونفس المبلغ في قضية محمد إبراهيم، مشددًا على أن الأمر وصل لهذا المبلغ بسبب تراكم الغرامات .
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