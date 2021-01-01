الافتاء تجيب .. هل تبطل صلاة المرأة حال انكشاف قدميها؟



صلاة المرأة صلاة المرأة



هل تبطل صلاة المرأة إذا انكشفت قدميها في السجود؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: يرى جمهور الفقهاء أنه لابد من تغطية القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة.



وأشار “شلبي” إلى أن فقهاء المذهب الحنفي يرون أنه لا يجب على المرأة أن تغطي قدميها أثناء الصلاة.



وأوضح أن المرأة إذا صلت بدون تغطية القدمين فصلاتها صحيحة، وإن كانت معتادة على سترها فتعمل بعادتها، فالمسألة خلافية هنا.

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وأكد أمين الفتوى أنه يجوز العمل بالمذهب الحنفي بعدم تغطية المرأة قدميها فى الصلاة، ومن غطت قدميها خروجا من الخلاف فهذا مستحب.هل صلاة المرأة في غرفتها أفضل أم في جميع أركان المنزل؟سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، ليجيب عن هذا السؤال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إنه يستحب للمصلي أن يغير أماكن صلواته وهذا على مذهب السادة الشافعية.وأضاف عبدالسميع، أن الأماكن التي يصلي بها الإنسان تشهد له يوم القيامة، فعندما يصلي الإنسان الفرض في مكان ويقوم بتغيير مكانه فالله يعطيه ثوابا أكبر والأماكن التي يصلي بها تشهد له يوم القيامة.وأوضح أمين الفتوى أن التنقل في الصلاة في أماكن مختلفة هي من مستحبات الصلاة.حكم صلاة المرأة بالبنطلون فى البيتسؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لصفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأجاب عثمان، : هناك رأى عند مذهب الشافعية وهو أنه إذا كان البنطلون يصف ويشف فبطلت الصلاة، فالمرأة إذا ما أرادت ان تصلى عليها ان ترتدي إسدال فضفاضًا وتقف بين يدي الله محتشمة بملابس واسعة، ولكن إذا كان هذا البنطال فضفاض وواسع ولا يصف ولا يشف فلا حرج فى ذلك، وتجوز صلاة المرأة بالبنطلون