الرئيس الأوكراني كشف ما فعلوه مجرمي الحرب الروس في مدن أوكرانيا

توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمحاسبة الروس على ما ارتكبوه بحق مواطنيه، من خلال ما وصفه ب"كتاب التعذيب" الذي يوثق أفعال "مجرمي الحرب الروس"، ذاكرا أن هذا الجهد التوثيقي سيصدر في أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
وقال زيلينسكي "هذه حقائق محددة عن أشخاص معينين مذنبين بارتكاب جرائم عنف محددة ضد الأوكرانيين".
وسيتضمن "كتاب التعذيب" أفعال مرتكبي جرائم الحرب المباشرين - جنود جيش الاحتلال، وقادتهم أيضًا، أولئك الذين أعطوا الأوامر للجنود، بحسب ما ذهب الرئيس الأوكراني.
أضاف زيلينسكي، أن هذا الجهد سيشمل كل الذين جعلوا كل ما فعلوه ممكنا في أوكرانيا، في بوتشا ، و ماريوبول ، و في جميع مدن أوكرانيا.
وتابع زيلينسكي أن إنشاء هذا النظام جاري منذ فترة من الوقت.
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