الرئيس الأوكراني كشف ما فعلوه مجرمي الحرب الروس في مدن أوكرانيا

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صورة الخبر: الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني


توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمحاسبة الروس على ما ارتكبوه بحق مواطنيه، من خلال ما وصفه ب"كتاب التعذيب" الذي يوثق أفعال "مجرمي الحرب الروس"، ذاكرا أن هذا الجهد التوثيقي سيصدر في أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال زيلينسكي "هذه حقائق محددة عن أشخاص معينين مذنبين بارتكاب جرائم عنف محددة ضد الأوكرانيين".

وسيتضمن "كتاب التعذيب" أفعال مرتكبي جرائم الحرب المباشرين - جنود جيش الاحتلال، وقادتهم أيضًا، أولئك الذين أعطوا الأوامر للجنود، بحسب ما ذهب الرئيس الأوكراني.
أضاف زيلينسكي، أن هذا الجهد سيشمل كل الذين جعلوا كل ما فعلوه ممكنا في أوكرانيا، في بوتشا ، و ماريوبول ، و في جميع مدن أوكرانيا.
وتابع زيلينسكي أن إنشاء هذا النظام جاري منذ فترة من الوقت.

وفي السياق، ففي الشهر الماضي ، حكم على جندي روسي يبلغ من العمر 21 عامًا بالسجن مدى الحياة لقتله رجلًا أعزل في أول محاكمة لجرائم الحرب في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

جاءت المحاكمة وسط أدلة متزايدة على جرائم حرب روسية مزعومة ، حيث استعاد الأوكرانيون مناطق كانت تحتلها القوات الغازية سابقًا.

في أبريل، قالت المدعية العامة الأوكرانية إن مكتبها يحقق في ما يقرب من 6000 قضية تتعلق بجرائم حرب روسية مزعومة ، مع بدء "المزيد والمزيد" من الإجراءات كل يوم.

من جانبها، نفت روسيا مزاعم ارتكاب جرائم حرب وتدعي أن قواتها لا تستهدف المدنيين.

المصدر: elbalad

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