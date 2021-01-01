التربية والتعليم : علي طلاب الشهادة الثانوية العامة استلام أرقام الجلوس المطبوعة



أرقام الجلوس أرقام الجلوس

وجهت مدارس المرحلة الثانوية، طلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، بشأن استلام أرقام الجلوس المطبوعة قبل بدء امتحانات نهاية العام.



وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن مدارس المرحلة الثانوية، شددت على ضرورة توجه الطلاب للمدرارس غدًا الأربعاء لاستلام أرقام الجلوس المطبوعة من المدرسة، مشيرًا إلى أنه على كل طالب الحضور بنفسه لاستلام رقم الجلوس بعد الاطلاع على بطاقته الشخصية.



أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أنه قد لا يسمح للطالب بدخول اللجنة دون رقم الجلوس المعتمد، لافتًا إلى أن المديريات التعليمية تلتزم بكافة التعليمات والإجراءات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021- 2022.

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