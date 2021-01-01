الاحتلال الإسرائيلي يستهدف دمشق بالصواريخ

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صورة الخبر: هجوم للاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق
هجوم للاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق

أوردت وسائل إعلام رسمية سورية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم للاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا في ريف دمشق الجنوبي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية."

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه "في تمام الساعة الحادية عشرة و18 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".



وأضاف المصدر أن الخسائر “اقتصرت على الماديات”.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع السورية قبل أسابيع عن مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم إسرائيلي انطلق من مرتفعات الجولان، واستهدف بعض النقاط جنوبي العاصمة دمشق، وتسبب أيضا في بعض الخسائر المادية.

المصدر: cairo24

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