عدلي القيعي: الأهلي سوف يساند كهربا في أزمته مع الزمالك | فيديو



كهربا كهربا

قال المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، إن الحديث عن خطف الأهلي للاعبين من الأندية الأخرى لتفريغها «كلام فارغ»، لافتًا إلى أنه لا يتم استقدام لاعب «غصب عنه».



وأضاف عدلي القيعي، في تصريحات تليفزيونية، أنه لا يوجد لاعب لم يتم عرضه على النادي الأهلي، مردفًا: كان فيه لاعبين لو كنت عاوز أخدهم ببلاش كنت أخدتهم؛ وخدت عبد الله السعيد بالشكل ده.



تصريحات عدلي القيعي

وتابع أنه فيما يخص عبد الله السعيد تم دفع 7.5 مليون لدعم صفوف النادي الأهلي وكان رؤساء النادي الأهلي والإسماعيلي على تواصل في هذا الشأن؛ ورحل عن الأهلي بسبب العرض الذي تلقاه السعيد بعدما انتهى عرضه مع القلعة الحمراء؛ إلا أنه لم يخبر النادي بنيته في الرحيل.

ولفت إلى أن «عبد الله السعيد تلقى 40 مليون جنيه وضعف قدام المبلغ، وده كان رقم محدش بيسمعه»، مشيرًا إلى أنه حسب طريقة رحيل اللاعب عن الأهلي يكون القرار بعودته من عدمه، ورمضان صبحي تعرض لإغراء مالي للانتقال لنادي بيراميدز.

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وأكد أن جمهور النادي الأهلي ضايقته بعض تصريحات رمضان صبحي، وعن التعاقد مع كهربا أكد أنه لم يتم التعاقد معه ردًا على تعاقد عبد الله السعيد، والأهلي لن يترك كهربا في الأزمة التي يتعرض لها مع الزمالك.وأوضح أن رضا عبد العال لاعب جيد، ويشعر بغصة ناحية النادي الأهلي لادعائه أن القلعة الحمراء لم تقدر تاريخه، موضحًا أنه فوجئ بأن رضا عبد العال كان مصممًا على الذهاب للنادي الأهلي؛ وضحى في سبيل تحقيق هذا الهدف.