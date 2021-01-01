الدفاع الروسية تتهم القوات الأوكرانية تقصف حدودها



الدفاع الروسية تتهم القوات الأوكرانية الدفاع الروسية تتهم القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم مدافع من تسليح حلف شمال الأطلسي الناتو لقصف المناطق الحدودية الروسية، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام روسية.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تستخدم صوامع حبوب خاركوف، والتي تمركزت فيها قوات أوكرانية مؤخرا لقصف الحدود الروسية بمدافع حلف الناتو.



وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف، إن القوات الأوكرانية نشرت في صوامع الحبوب بمقاطعة خاركوف مدافع يرجح أنها هاوتزر M777 الأمريكية، وأطلقت منها النار على المناطق الحدودية الروسية.

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وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن قصفا مدفعيا روسيا أدى إلى تدمير مدفع ذاتي الحركة من طراز M109A3 عيار 155 ملم قدمته النرويج، وقطعتين من مدافع الهاوتزر M777 عيار 155 ملم أمريكية الصنع.وأضاف أن القوات الصاروخية والمدفعية أصابت ما مجموعه 39 موقعا للقيادة و47 موقع إطلاق نار للمدفعية المعادية، و426 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 قومي متطرف وتدمير ثلاث راجمات صواريخ من طراز غراد و3 منصات إطلاق لمنظومات الصواريخ S-300 في منطقة كراماتورسك بدونباس.وبدأ الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية في الـ 24 من شهر فبراير الماضي بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وذلك بهدف تحرير شعب منطقة الدونباس من الاضطهاد الاوكراني، حسب قوله.