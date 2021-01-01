علامات لتشخيص سرطان المريء

يُعرف أنبوب الغذاء الذي يربط الفم بالمعدة باسم المريء، هذا العضو الهام بالجسم مثله مثل باقي الأعضاء معرض أيضا للإصابة بالأمراض أخطرها السرطان، حيث قد يصيب السرطان في هذا الأنبوب، ويُعرف باسم سرطان المريء.
علامات سرطان المريء
فيما يلي بعض علامات الإصابة بسرطان المريء والتي يجب ألا تتجاهلها وفقا لموقع " webmd":
ألم أثناء البلع:
يجب عدم تجاهل الألم أثناء البلع أبدًا لأنه قد يكون علامة على وجود مضاعفات صحية أساسية مثل سرطان المريء.
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