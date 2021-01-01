كيف التعامل مع طفلك أثناء نوبات الغضب والبكاء



كيف التعامل مع طفلك كيف التعامل مع طفلك



عندما يمر الطفل بنوبة غضب أو انهيار في البكاء، فعادةً ما يكون ذلك بسبب عدم تطور دماغه بشكل كامل لتنظيم المشاعر التي يمر بها عاطفياً، فهى علامة على الإحباط الذي يعانون منه أثناء الضيق، بالإضافة إلى ذلك، لا يزالون في طور التعلم لتوصيل المشاعر من خلال التنمية الاجتماعية والعاطفية واللغوية، لذا فإن الشعور بالضيق والبكاء والتصرف بشكل لا يمكن السيطرة عليه هو حقًا صرخة طلبًا للمساعدة، يرغب الأطفال في أن يُفهموا ويطلبوا الدعم لمساعدتهم على تجاوز المشاعر، وفقا لحديث الدكتورة كريتي إسراني، خبيرة تنمية الطفل والأبوة والأمومة ، بحسب ما نشره موقع " pinkvilla".





القواعد الثلاثة التي يجب أن تتذكرها دائمًا وتتدرب عليها عند التعامل مع مشاعر أطفالك:





تعامل مع التعاطف:

إذا كان رد فعلنا سلبيًا أو حاولنا التعامل مع نوبات الغضب أو البكاء بالمنطق، فإن النتيجة يمكن أن تكون كارثة كبيرة، كل ما نحتاجه هو إظهار الصبر والمحبة، من خلال التعاطف، يمكننا فرض وبناء علاقة إيجابية في الوقت الحالي ؛ بمجرد السماح لنا بالدخول ، يمكننا مساعدتهم على التعامل مع المشاعر وتحقيق حالة من الهدوء، فقط بمجرد أن يهدأوا ويكونوا في حالة منظمة ، يمكننا فرض المنطق.

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الامتناع عن الإساءة الجسدية أو اللفظية:التهديد ، الصراخ ، الضرب ، حبسهم بسبب نوبة غضبهم ، كل هذه الأفعال تزيد من تفاقمهم، يتعلم الأطفال أنه ليس من الآمن التعبير عن المشاعر أو طلب المساعدة في وقت الحاجة ويتعلمون أننا سنعاقب للتعبير عن مشاعرنا، ينفصلون أكثر عن والديهم ويبدأون في تطوير اللوم الذاتي بدلاً من إدراك الذات.طلب المساعدة:إذا كنت أحد الوالدين الذين يشعرون بالإرهاق في التعامل مع نفسك وطفلك مع نوبات الغضب والانهيارات المتكررة ، فاطلب المساعدة من الأفضل الاقتراب من مدرب أو خبير للعمل معك ومع طفلك في إدارة المواقف والمشاعر بشكل أفضل، في كثير من الأحيان ، نتجاهل أهمية سبب تعرض الأطفال لنوبات الغضب أو الانهيارات وأهمية تأثير ذلك على نمو الطفل، نحن ندرك فقط مدى أهمية التأثير بعد أن يصبح أطفالنا بالغين ويتصرفون بطريقة معينة وغريبة.نوبة غضب الأطفال:في النهاية ، كيف يتفاعل الوالدان مع نوبات الغضب أو الانهيارات له تأثير كبير على كيفية تطوير الأطفال لقدرتهم على التنظيم العاطفي ، ونوع العلاقة التي يقيمونها مع والديهم ، وكيف يتعاملون مع العواطف في مرحلة لاحقة من حياتهم، إنها ليست مجرد فرصة للأطفال للتعلم ولكنها أيضًا فرصة للآباء للتطور وأن يكونوا نسخة أفضل من أنفسهم.