كيف التعامل مع طفلك أثناء نوبات الغضب والبكاء

عندما يمر الطفل بنوبة غضب أو انهيار في البكاء، فعادةً ما يكون ذلك بسبب عدم تطور دماغه بشكل كامل لتنظيم المشاعر التي يمر بها عاطفياً، فهى علامة على الإحباط الذي يعانون منه أثناء الضيق، بالإضافة إلى ذلك، لا يزالون في طور التعلم لتوصيل المشاعر من خلال التنمية الاجتماعية والعاطفية واللغوية، لذا فإن الشعور بالضيق والبكاء والتصرف بشكل لا يمكن السيطرة عليه هو حقًا صرخة طلبًا للمساعدة، يرغب الأطفال في أن يُفهموا ويطلبوا الدعم لمساعدتهم على تجاوز المشاعر، وفقا لحديث الدكتورة كريتي إسراني، خبيرة تنمية الطفل والأبوة والأمومة ، بحسب ما نشره موقع " pinkvilla".
القواعد الثلاثة التي يجب أن تتذكرها دائمًا وتتدرب عليها عند التعامل مع مشاعر أطفالك:
تعامل مع التعاطف:
إذا كان رد فعلنا سلبيًا أو حاولنا التعامل مع نوبات الغضب أو البكاء بالمنطق، فإن النتيجة يمكن أن تكون كارثة كبيرة، كل ما نحتاجه هو إظهار الصبر والمحبة، من خلال التعاطف، يمكننا فرض وبناء علاقة إيجابية في الوقت الحالي ؛ بمجرد السماح لنا بالدخول ، يمكننا مساعدتهم على التعامل مع المشاعر وتحقيق حالة من الهدوء، فقط بمجرد أن يهدأوا ويكونوا في حالة منظمة ، يمكننا فرض المنطق.
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