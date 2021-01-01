لطلاب الثانوية l الذهاب للامتحانات بالقلم فقط .. فيديو



امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة



وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، رسائل هامة لكل طالب قائلا إن هناك قانون غش جديد حصل على موافقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصل لـ السجن، وحرمان لأكثر من عام دراسي، وغرامة مالية كبيرة.



وتابع طارق شوقي: "أي شخص سيدخل الامتحان بالموبايل سيتم توقيع العقوبة عليه، وأى شخص يشارك فى عملية الغش من قبل المشرفين سيوقع عليه عقوبة".



ولفت إلى أنه يطالب من كل طالب للمرة الثانية بالحصول على القلم فقط، والوزارة ستوفر مجلد لكل طالب من الممكن أن يتم الاستعانة به، وأن هذا المجلد سيكون لجميع المواد".

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وقال إن معظم أولياء الأمور لا يزال لديهم مفهوم بعبع الثانوية العامة، موضحًا أن امتحانات الثانوية اختلفت كثيرًا عن الماضى شكلا و مضمونًا.وأضاف الدكتور طارق شوقى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن طريقة أداء امتحانات الثانوية كما هى و ستكون ورقية و بابل شيت، وأن كل طالب عليه أن يذهب الامتحان بالقلم، وذلك لآن الوزارة لم تقوم بطبع كتب للثانوية العامة.ولفت إلى أن الطلاب لن يذهبوا الامتحان بالتابلت، وتم استبدال الكتب فى امتحانات الثانوية بمجلد كبير 600 صفحة لـ العلمي و 300 صفحة لـ الأدبي.وكشف أن امتحانات الثانوية تكون لقياس مدى فهم الطالب لـ المنهج، وأن الأسئلة كثيرة، موقع المعرفة، وكل طالب عليه أن يكون فاهم للمنهج، وأنه لا يوجد نموذج لـ الامتحانات.وأشار إلى أنه سيكون هناك أكثر من نموذج لـ الامتحان بالثانوية وذلك لمنع " التعاون الجماعي" ، ويقصد الغش، وأكد أن قانون التعليم الساري يحدد توحيد أسئلة الثانوية على مستوى الجمهورية.وكشف أن الإمتحانات الدولية تكون لها مواصفات من خلال قياس مخرجات التعليم، و اسئلة امتحانات الثانوية ستكون وفق نظام التقييم الجديد أسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم.وأكد أن جميع الأسئلة ستكون من المقرر ولن يكون هناك أسئلة من خارج المقرر، و هى مجموعة من مخرجات التعلم.