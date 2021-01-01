طريقة عمل المكرونة المقرمشة



المكرونة المقرمشة المكرونة المقرمشة

يفضل الكثير من الأطفال والشباب تناول التسالي، ويضطرون لشرائها بأسعار مرتفعة، ولكن يمكنك الاستغناء عن الشراء وتحضيرها في المنزل بأقل التكاليف.



وقدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة تحضير مقرمشات بيتي وبخلطات رائعة سهلة التحضير لأولادك للمصايف والأجازات والخروجات والتمارين.



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مكونات مقرمشات المكرونة

كيس مكرونة نصف سلق

دقيق

بابريكا

ثوم بودر

بصل بودر

نكهات من العطار

زيت غزير للقلي

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طريقة عمل مقرمشات المكرونةتعفر المكرونة بالدقيق والتوابل وتوضع في زيت غزير للقلي حتى يحمر لونها وترفع وتقدم مع النكهات المفضلة.