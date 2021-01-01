فوائد عديدة لتناول الجبهان للجسم



الجبهان الجبهان



الحبهان من التوابل التي يشيع استخدامها حول العالم لطهي اللحوم وأطباق الطعام المختلفة، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الفوائد الصحية لتناول الجبهان، وفقا لموقع بولد سكاي.



فوائد الحبهان..



بسبب غنى الحبهان بالعناصر الغذائية المذكورة فإن تناوله بانتظام واستعماله في الطهي قد يكون له فوائد عديدة محتملة، إليك قائمة بأهمها:

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1. مكافحة السرطان ..يساعد الحبهان على مكافحة مرض السرطان إذ يحتوي على مجموعة من المواد والعناصر الغذائية، حيث ذكرت أحد الدراسات أنه قديساعد على زيادة نشاط أنزيمات معينة لها دور محتمل في مهاجمة وقتل الخلايا السرطانية.ويساعد الحبهان على منع انتشار السرطانات، إذ وجدت دراسة أولية أن تناول الحبهان ساعد على منع انقسام وانتشار الخلاياالسرطانية لدى عينة من الأشخاص المصابين بسرطان الفم.2. تحسين صحة جهاز الدوران ..يساعد الحبهان على تحسين وتقوية جهاز الدوران بشكل عام، وذلك لأن له قدرة محتملة على الاتي:• تحسين وتقوية الدورة الدموية في الجسم.• الحماية من تخثر وتجلط الدم، مما يقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية.• خفض ضغط الدم المرتفع.• خفض مستويات الكولسترول السيء.3. علاج الغثيان بعد العمليات الجراحية ..من الفوائد المحتملة للحبهان أنه قد يساعد على تخفيف ومكافحة الغثيان الذي قد يشعر به المريض بعد الاستيقاظ من التخدير والعملياتالجراحية.أشارت إحدى الدراسات إلى أن تدليك عنق المريض بمزيج من زيت الحبهان وزيت الزنجبيل وزيت الطرخون قد يساعد على تخفيفالشعور بالغثيان الذي قد يظهر لدى المريض بعد الجراحة.4. تحسين صحة الجهاز الهضمي ..من الممكن أن يساعد الحبهان على تحسين الهضم بشكل عام، إذ يحتوي الحبهان على مواد تساعد على الاتي:• تحفيز إنتاج بعض الأحماض الهاضمة في المعدة.• الحماية من بعض مشاكل الجهاز الهضمي، مثل: الإسهال، وقرحة المعدة، والارتجاع المعدي المريئي.• علاج الغثيان والتقيؤ.5. تحسين صحة الجهاز التنفسي..يحتوي الحبهان على عناصر ومركبات غذائية قد تجعله مفيدًا بشكل خاص لصحة الجهاز التنفسي، إذ قد يساعد الحبهان على الآتي:• تخفيف أعراض الربو مثل: الكحة، وانقطاع النفس.• تحسين الدورة الدموية في الرئتين، وبالتالي تسهيل التنفس.• مكافحة الالتهابات المختلفة التي قد تصيب الأغشية المخاطية في الممرات التنفسية.• علاج بعض أمراض الجهاز التنفسي، مثل: التهاب القصبات.6. تحسين صحة الكبد ..يساعد الاستعمال المنتظم للحبهان على تحسين صحة الكبد والذي يلعب دورًا هامًا في تخليص الجسم من السموم، إذ قد يساعدالحبهان على حماية الكبد من تراكم الدهون ومن الإصابة بمرض الكبد الدهني.7. تحسين صحة الفم والأسنان..من الفوائد المحتملة للحبهان أنه قد يساعد على التأثير بشكل إيجابي على صحة الفم والأسنان، فبسبب خصائص الحبهان المضادةللبكتيريا قد يساعد استعماله بانتظام على منع تراكم البلاك على أسطح الأسنان وتعقيم فجوات الأسنان من البكتيريا والتي قد تسببالعديد من المشاكل، مثل:• تسوس الأسنان.• رائحة الفم الكريهة.• أمراض اللثة.بسبب فوائد الحبهان العديدة المحتملة لصحة الفم والأسنان فإنه يدخل في كثير من الأحيان في تركيبة بعض أنواع غسول الفم.