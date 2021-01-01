إيطاليا تحبط أكبر عملية تهريب مخدرات في أوروبا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › إيطاليا تحبط أكبر عملية تهريب مخدرات في أوروبا

صورة الخبر: تهريب مخدرات
تهريب مخدرات


صادرت إيطاليا 4.3 طن من الكوكايين، تبلغ قيمتها السوقية قرابة ربع مليار يورو. وذلك في واحدة من أكبر عمليات ضبط لمخدرات على الإطلاق في أوروبا.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، فإن عملية ضبط المخدرات التابعة لعصابة “جلف كلان" الكولومبية، تمت في مدينة ترييستي الساحلية الشمالية الشرقية.

ونفذت السلطات الإيطالية أوامر اعتقال بحق 38 شخصا للاشتباه في قيامهم بتهريب مخدرات دوليا في إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا وهولندا وكولومبيا.

ونفذت عملية الضبط الشرطة الإيطالية، ونسقها محققون في مكافحة المافيا، بعد تحقيق استمر لمدة عام شمل أيضا وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وقال محققون في جهاز مكافحة المافيا في بيان، إن “العملية السرية تعاملت بقوة مع واحدة من أخطر عصابات المخدرات الكولومبية”.

والشهر الماضي، سلمت كولومبيا، الرئيس المزعوم لعصابة “جلف كلان" إلى الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إيطاليا تحبط أكبر عملية تهريب مخدرات في أوروبا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
44503

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager