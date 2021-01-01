إيطاليا تحبط أكبر عملية تهريب مخدرات في أوروبا



تهريب مخدرات تهريب مخدرات



صادرت إيطاليا 4.3 طن من الكوكايين، تبلغ قيمتها السوقية قرابة ربع مليار يورو. وذلك في واحدة من أكبر عمليات ضبط لمخدرات على الإطلاق في أوروبا.



وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، فإن عملية ضبط المخدرات التابعة لعصابة “جلف كلان" الكولومبية، تمت في مدينة ترييستي الساحلية الشمالية الشرقية.



ونفذت السلطات الإيطالية أوامر اعتقال بحق 38 شخصا للاشتباه في قيامهم بتهريب مخدرات دوليا في إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا وهولندا وكولومبيا.

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ونفذت عملية الضبط الشرطة الإيطالية، ونسقها محققون في مكافحة المافيا، بعد تحقيق استمر لمدة عام شمل أيضا وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.وقال محققون في جهاز مكافحة المافيا في بيان، إن “العملية السرية تعاملت بقوة مع واحدة من أخطر عصابات المخدرات الكولومبية”.والشهر الماضي، سلمت كولومبيا، الرئيس المزعوم لعصابة “جلف كلان" إلى الولايات المتحدة.