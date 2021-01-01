التعليم : لن تقوم المدارس الخاصة بتحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من القرارات العاجلة استعدادا للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 بخصوص المدارس الخاصة.



حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه انطلاقا من حرص الادارة العامة للتعليم الخاص والدولي على انضباط العمل في المدارس الخاصة ، تقرر الاتي :



التشديد على الإدارات التعليمية بضرورة إصدار نشرات مصروفات المدارس الخاصة قبل بداية العام الدراسي وتسليمها للمدارس الخاصة التابعة لها لإعلانها لأولياء الامور قبل بداية العام الدراسي بشهر على الأكثر.

تحديد موعد استحقاق القسط الأول من مصروفات المدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي ، ويحظر تحصيل أي مصروفات قبل الاول من سبتمبر.

يحظر مشددا على جميع المدارس الخاصة تحصيل نسبة 10% من القسط الأول إلا إذا تم التحويل من المدرسة في الفترة من 1 سبتمبر 2022 وحتى بداية العام الدراسي التعليمي وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة

يشدد على المدارس الخاصة عدم تخصيص النسب المقررة بنص المادة 32 عند التحويل حال قبولها طلاب جدد بدلا من الطلاب المحولين من المدرسة

وعلى جانب آخر .. نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الأنباء التي تم تداولها عبر فيس بوك خلال الساعات الاخيرة ، والتي زعمت فرض زيادة 10% في مصروفات المدارس الخاصة والدولية بداية من العام الدراسي المقبل.

قد يعجبك أيضا...

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : كل ما لا ينشر على صفحاتنا الرسمية لا أساس له.وأضاف وزير التربية والتعليم : نهيب بالمهتمين بالتعليم ان يتحروا الدقة بزيارة صفحاتنا الرسمية للتأكد من صدق ما يقرأون في أى مكان آخر.وكان قد عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن استيائه الشديد من إصرار بعض جروبات السوشيال ميديا على الترويج لشائعات مثيرة للجدل على لسان قيادات الوزارةحيث نشر وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : صورة لمنشور متداول على احد جروبات فيس بوك ، يزعم ادلاء الدكتور رمضان محمد رمضان رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، بتصريح نصه : مفيش امتحانات هتيجي سهلة ومش المهم انت جبت كام المهم زميلك جاب كام.وقال وزير التربية والتعليم : ان هذا مثال صارخ لعبث بعض مواقع السوشيال ميدياواضاف وزير التربية والتعليم : نشرت بنفسي على هذه صفحتي على فيس بوك فيديو رائع للاستاذ الدكتور رمضان محمد رئيس المركز القومي للامتحانات والفيديو موجود لمن يريد سماعه ، نافيا تماما الادلاء بالتصريح الموجود في المنشور المتداول.وقال وزير التربية والتعليم : بالرغم من وجود المرجع الرئيسي للفيديو ، لكن يتبارز البعض في كتابة عناوين مضللة تعبر عن سوء النية وعدم الفهم وتعمد التضليل والفيديو متاح لمن يريد الاستفادة منه.واضاف : الغريب هو التعليقات المصاحبة لهذا المنشور المتداول ، فكلها تتنافس في التطاول على قيادات محترمة وعلى وزارة تعمل ليل نهار.وانهى وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : إن كان لديكم هذا الوقت للكتابة فإنه من الأجدى ان تسمعوا الفيديو بأنفسكم قبل التطاول على الآخرين.وقال وزير التربية والتعليم : يمكن متابعة رابط الفيديو الأصلي عبر الرابط التالي :‏https://youtu.be/Z7XkSGGUbKQ