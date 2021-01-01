تكشف ابل عن أحدث شاحن يأتي باثنان من منافذ USB C وسعر 59 دولار #WWDC 2022

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صورة الخبر: شاحن ابل USB C
شاحن ابل USB C

كشفت ابل خلال مؤتمر المطوريين عن شاحن يأتي باثنان من منافذ USB C والذي يهدف لدعم جهاز MacBook Air الجديد مع جهاز أخر في نفس الوقت.

يتوفر شاحن ابل المصغر الجديد بسعر 59 دولار، كما يأتي الشاحن بقدرة 35W، وتصميم يدعم الطي، كما يدعم شحن جهاز MacBook Air الجديد لنسبة 80% خلال 20 دقيقة.

ومن المقرر أن يتوفر الشاحن الجديد في عدد من الأسواق تشمل الولايات المتحدة، والمكسيك، والفلبين، واليابان والصين وتايوان، وأيضاً كندا.

المصدر: بوابه المتميز

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