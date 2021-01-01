ينطلق تحديث iPadOS 16 بتجربة جديدة في تعدد المهام #WWDC 2022 صورة المتميز المتميز7 يونيو، 2022



iPadOS 16 iPadOS 16

قدمت ابل تحديث iPadOS 16 اليوم بتصميم جديد لدعم تعدد المهام بتجربة أقرب لأجهزة الحاسب.



يختلف iPadOS 16 عن الإصدارات السابقة من نظام التشغيل، حيث يجمع هذا الإصدار بين ملامح ومميزات نظام تشغيل iOS، ويأتي بعدد من المميزات الجديدة أيضاً، والتي تختص بها ابل أجهزة الآيباد.



وتركز ابل بشكل خاص في تحديث iPadOS 16 على ميزة تعدد المهام والتي تعرف من ابل ب”Stage Manager”، والتي تتوفر لأجهزة الآيباد المميزة بمعالج M1 فقط.

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وتعمل هذه الميزة على تنسيق التطبيقات والنوافذ بشكل تلقائي، كما يتيح التحديث إنشاء نوافذ متداخلة وبأحجام مختلفة في واجهة الأجهزة، كما تدعم الواجهة الجديدة سحب وإفلات النوافذ إلى الجانب، وأيضاً دعم فتح التطبيقات في مجموعات لدعم آداء أسرع في تعدد المهام.أيضاً من المقرر أن تعمل الواجهة على إبراز النافذة التي يعمل عليها المستخدم في الوقت الراهن، بينما يتم ترتيب التطبيقات والنوافذ الأخرى وفقاً للأحدث في جوانب الشاشة.كما تدعم ميزة”Stage Manager” عرض خارجي بكامل الشاشة بدقة 6K، لدعم عرض إضافي لشاشة M1 iPad للعمل على ما يصل إلى 4 تطبيقات في نفس الوقت.أيضاً يأتي التحديث بتطبيق Freeform collaboration الذي يدعم المستخدم بالتعاون في تحديث iPadOS 16، والذي يدعم Apple Pencil، على أن يرتكز التعاون بين المستخدمين عبر FaceTime مع ميزة التحديث في الوقت الفعلي.كما يتيح لك التحديث المتابعة السريعة للرسائل والبريد الإلكتروني المرسل، كما ستعمل على تذكير المستخدم بإرسال رسائل محددة، وإرفاق الصور أو المستندات.ويتضمن التحديث مميزات جديدة لمتصفح سفاري، والذي يتيح التعاون مع الأخرين في علامات التبويب وتصفح التحديثات، مع إمكانية مشاركة علامات التبويب، وبدء محادثات مباشرة من خلال سفاري.