بحلول 15 يونيو في الهند إطلاق الحاسب المحمول Infinix InBook X1 Slim



Infinix InBook X1 Slim Infinix InBook X1 Slim

في العام الماضي، دخلت Infinix سوق أجهزة الكمبيوتر المحمول الهندية عندما أطلقت سلسة InBook X1. يوفر الحاسب المحمول ميزات قوية بالنظر إلى سعره البالغ 35999 روبية هندية (463 دولار).



والآن، ظهر تقرير جديد يفيد بأن الشركة ستطلق حاسب كمبيوتر محمول جديدًا في الهند يطلق عليه اسم Infinix InBook X1 Slim. ووفقًا لتقرير MySmartPrice، تم تأكيد إطلاق الجهاز في الأيام المقبلة.



ادعت الشركة أن InBook X1 Slim سيوفر العديد من الميزات الأولى في هذا القطاع. سوف يزن الحاسب المحمول الدفتري 1.24 كجم وسيبلغ سمكه 14.88 ملم فقط. تم صنع هيكل الحاسب بالكامل من المعدن وسيكون متاحًا بأربعة ألوان؛ الأحمر والأخضر والأزرق والرمادي.

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هذه المواصفات والميزات هي نفسها تمامًا مثل InBook X2، مما دفعنا للاعتقاد بأن InBook X1 Slim قد يكون هو نفسه InBook X2 مع تغيير العلامة التجارية.لأولئك غير المدركين، تم إطلاق InBook X2 في السوق العالمية في وقت سابق من هذا العام ويقدم الحاسب الجيل العاشر من معالج Intel. يصل المستوى الأعلى إلى Core i7-1065G7 ويأتي الحاسب المحمول مزودًا بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت ومعالج رسومات Intel Iris Plus.يحتوي الحاسب على شاشة Full HD IPS بحجم 14 بوصة ودقة 1920 × 1080 بكسل وسطوع 300 nits، وتغطية 100? لألوان sRGB، ونسبة أبعاد تبلغ 16:9.يأتي الحاسب المحمول مزودًا ببطارية بسعة 50 واط تدوم 11 ساعة بعد الشحنة الواحدة، وهو يوفر منافذ متعددة مثل منفذ USB-C ومنفذين USB 3.0 و HDMI 1.4 وفتحة بطاقة SD ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. يبدأ سعر InBook X2 من 399 دولارًا ويصل إلى 649 دولارًا للطراز الأعلى.