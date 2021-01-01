مقابل 12999 روبية (167 دولار) إطلاق ساعة Honor Watch GS 3 في الهند



Honor Watch GS 3 Honor Watch GS 3

كشفت شركة Honor الصينية عن ساعة Watch GS 3 ذات شاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة في الهند. تتميز Honor Watch GS 3 بهيكل رفيع وخفيف الوزن ويبلغ سعرها 12999 روبية هندية (أي حوالي 167 دولار).



سيتم طرح الساعة الذكية للبيع اعتبارًا من 7 يونيو في الهند عبر Amazon.in.



تأتي شاشة ساعة Honor الذكية الجديدة بدقة 466 × 466 بكسل مع زجاج منحني ثلاثي الأبعاد، وتضم الساعة ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت. تتوافق الساعة مع كل من أجهزة Android و iOS (Android 6.0 والإصدارات الأحدث و iOS 9.0 والإصدارات الأحدث).

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تحتوي Watch GS 3 على ميكروفون مدمج ومكبر صوت للاتصال عبر Bluetooth، كما قد تم تصنيفها بأنها مقاومة للماء والغبار مع معيار 5ATM، بينما يمكن أن تدوم بطاريتها لمدة تصل إلى أسبوعين.توفر ساعة HONOR Watch GS 3 أكثر من 100 وضع للتمرين بما في ذلك 10 رياضات احترافية و 85 وضعًا رياضيًا مخصصًا. تشمل المستشعرات المتوفرة في الساعة الذكية مقياس التسارع والجيروسكوب ومعدل ضربات القلب البصري والضوء المحيط وضغط الهواء. كما أنها تتميز برصد الأكسجين في الدم (SpO2).تزن ساعة الساعة الذكية 44 جرامًا فقط بدون السوار بأبعاد 45.9 × 45.9 × 10.5 ملم، وهي تدعم تقنية Bluetooth 5.0 و Beidou و GPS و GLONASS و NFC وغيرها.ستتوفر Watch GS 3 باللون الأسود والأزرق والذهبي الكلاسيكي اعتبارًا من 7 يونيو على Amazon India.