تسريب مواصفات هاتف OPPO Reno 8Z 5G بما في ذلك سعة البطارية والتخزين والألوان

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صورة الخبر: OPPO Reno 8Z 5G
OPPO Reno 8Z 5G

أطلقت OPPO مجموعة Reno 8 في الصين منذ أسبوعين. ووقت الإطلاق، تألفت المجموعة من Reno 8 و Reno 8 Pro و Reno 8 Pro+. والآن، تخطط الشركة لإطلاق هاتف ذكي جديد ضمن مجموعة Reno 8 وهو OPPO Reno 8Z 5G.

وكشف المسرب Mukul Sharma عن بعض التفاصيل المتعلقة بالبطارية والشحن السريع وتكوينات التخزين وخيارات الألوان للجهاز القادم. ووفقا للتسريبات، سيحتوي الجهاز القادم على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مقترنة بدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

يضيف التسريب أيضًا أن Reno 8Z 5G سيأتي بثلاثة تكوينات للذاكرة: 6 جيجابايت + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

من المتوقع ظهور الجهاز لأول مرة باللونين الأسود والأزرق.

المصدر: بوابه المتميز

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