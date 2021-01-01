تعلن آبل رسمياً عن iOS 16 و iPadOS 16 و macOS Ventura



آبل آبل

أعلنت آبل اليوم خلال مؤتمر المطورين WWDC 2022 عن الإصدارات الجديدة من أنظمتها المختلفة وهما iOS 16 و iPadOS 16 و macOS Ventura.







في نظام iOS 16 لا يوجد تحديثات ضخمة وكان تركيز الشركة على التعديلات على شاشة القفل حيث أصبح بإمكانك تخصيصها وتستطيع إختيار اللون والخط الخاص بالساعة والتاريخ على شاشة القفل وكذلك إضافة الويدجيت إليها.

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أيضاً أصبح بإمكانك إضافة عدة شاشات قفل والتنقل بينهم عن طريق السحب وتستطيع جعل كل واحدة فيهم لشئ معين مثل واحدة تكون مخصصة للعمل وسيكون التركيز فيها على تطبيقات العمل فقط والتنبيهات الخاصة بهذه التطبيقات.أيضاً أعلنت الشركة عن تحديث مهم لتطبيق الرسائل iMessage وهو إمكانية حذف الرسائل وإمكانية التعديل على أي رسالة أرسلتها. وكشفت عن ميزة إمكانية مشاركة الصور الخاصة بالعائلة مع أفراد العائلة وبعد ضبط الإعدادات الخاصة بالميزة وإختيار الأشخاص أي صورة خاصة بالعائلة سيتم مشاركتها تلقائياً وكذلك الحال مع الأصدقاء.نظام iOS 16 سيتوفر لمستخدمين هواتف آيفون بداية من آيفون 8 في خريف العام الحالي.إصدار iPadOS 16 لم يشهد كذلك تحسينات ضخمة بشكل عام ولكن حدث تحسينات على تعدد المهام حيث هناك ميزة Stage Manager وهي ستوفر لك عدة تطبيقات على جانب الشاشة تستطيع سحب أي منهم لمنتصف الشاشة والعمل عليه والتنقل بينهم بسهولة وعند سحب تطبيق آخر ستجد التطبيق الذي كنت تعمل عليه أنتقل إلى جانب الشاشة وهذه الميزة ستتوفر فقط لمستخدمي لوحي iPad بمعالج M1.كذلك هناك ميزة Collaboration التي ستسمح لك العمل مع عدة أشخاص بشكل مباشر أثناء التحدث معهم على فيس تايم ويستطيعوا التعديل على على الصفحات الخاصة بتطبيقات الـ Office بشكل مباشر وكل الأشخاص المشاركين في المحادثة يستطيعوا رؤية هذه التعديلات.أيضاً بعض المميزات الجديدة مثل إمكانية تعديل صيغة الملفات ومعرفة حجم الملفات وستتوفر النسخة النهائية من التحديث في خريف العام الحالي.أما macOS Ventura فيأتي بميزة إمكانية إستخدام هاتف آيفون ككاميرا أمامية لحاسب ماك الخاص بك دون الحاجة لتوصيل أي أسلاك وسيتم عن طريق قطعة صغيرة ستتوفر للبيع ستقوم بوضع هاتفك عليها ولصقها بحاسب الماك ومن خلال أحدى الكاميرات واسعة الزاوية في هاتفك ستتمكن من عرض ما يتواجد أمامك على المكتب لمن تتحدث معه عبر فيس تايم.أيضاً من المميزات الجديدة ميزة Stage Manage التي تحدثنا عنها في نظام iPadOS 16 وميزة Spotlight أصبحت توفر لك إمكانية البحث عن الصور في مكتبة الصور الخاصة بك وكذلك النصوص في الصور ويُمكنك الإنتقال من محادثة فيس تايم على هاتفك إلى حاسبك بسهولة حيث سيظهر لك تنبيه على الحاسب يسمح لك بنقل المحادثة عليه.ستتوفر النسخة النهائية من النظام في خريف العام الحالي.