تكشف آبل عن النظارات الذكية في مؤتمرها السنوي للمطورين

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تكشف شركة آبل عن النظارات الذكية في مؤتمرها السنوي للمطورين اليوم.



يشاع منذ فترة طويلة أن صانع iPhone يعمل على سماعة رأس "الواقع الافتراضي"، والتي من شأنها أن تمكن المستخدمين من رؤية العناصر الافتراضية متراكبة على العالم الحقيقي أمامهم.



تستخدم Apple تقليديًا مؤتمر WWDC لتقديم إصدارات جديدة من البرنامج الذي يعمل على تشغيل أجهزتها الأكثر شيوعًا - أجهزة iPhone و Apple Watch و iPad و Mac، ولكن هذا العام كانت هناك اقتراحات بإمكانية الإعلان عن بعض أجهزة كمبيوتر MacBook المحمولة الجديدة ، بالإضافة إلى الجيل الثاني من شريحة الكمبيوتر التي تحمل علامة Apple التجارية ، M2 ، لتعزيز الأداء لمجموعة جديدة من أجهزة الكمبيوتر.

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نظارات آبليشاع أن النظارات الذكية للشركة ، والتي سيتم استخدامها لكل من الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) ، كانت قيد التطوير لسنوات.في عام 2020 ، ادعى المتسرب والمحلل التكنولوجي Jon Prosser أنه شاهد نموذجين أوليين من نظارات الواقع المعزز في مقر الشركة - أحدهما أبيض والآخر أسود.قال بروسر إن كلا النموذجين ، سيكونان متوافقين مع 5G.سيكون لدى Apple Glasses نظام تشغيل خاص بها يسمى RealityOS.وفي الوقت نفسه ، أشار طلب براءة اختراع لشركة Apple لعام 2019 إلى أن الشركة كانت تعمل على تقنية توصف بأنها "جهاز عرض" يستخدم "مُدمج ثلاثي الأبعاد عاكس".يمكن لهذه التقنية الثلاثية الأبعاد أن تمزج العناصر المعروضة في شاشة سماعة الرأس بسلاسة أكبر ، مما يزيد من عمق المجال ويقلل من إجهاد العين والغثيان الناتج غالبًا عن AR و VR ، وفقًا لبراءة الاختراع.نظام iOS 16 / iPadOS 16عادة ما يكون التركيز الرئيسي لمؤتمر WWDC هو البرامج.من المتوقع أن تعلن آبل عن تفاصيل iOS 16 و iPadOS 16 - الإصدار التالي من أنظمة تشغيل آيفون و اأيباد.يشاع أن الميزات الجديدة تتضمن شاشة قفل تم إصلاحها ، مع تطبيق الرسائل المحدث .كانت هناك أيضًا تكهنات بأن iPhone 14 Pro القادم من Apple و iPhone 14 Pro Max قد يتميزان بوضع العرض الدائم لشاشة القفل.سيؤدي هذا إلى عرض النماذج باستمرار لمعلومات سريعة ، مثل الوقت ، مع الحفاظ على عمر البطارية عن طريق خفض معدل التحديث إلى 1 هرتز.قد تكون هذه الميزة مشابهة لهواتف Android التي تعرض دائمًا المعلومات الأساسية - مثل الوقت ومستوى البطارية - على شاشة مظلمة مع الحفاظ على الطاقة.من المتوقع أن تكون هذه الميزة جزءًا من نظام التشغيل iOS 16 ، والذي سيعمل على تشغيل جهاز iPhone 14 الجديد المقرر إطلاقه في سبتمبر.وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن يتميز iPadOS 16 بواجهة متعددة المهام معاد تصميمها ستسهل على المستخدمين التبديل بين المهام ، وتجعل ‌iPad‌ يتصرف كجهاز كمبيوتر محمول أكثر من كونه هاتفًا ذكيًانظام التشغيل macOS 13من المتوقع أيضًا أن تقوم Apple بتجديد بعض التطبيقات الافتراضية ، مثل الرسائل والبريد و Safari والمزيد. يشاع أن الرسائل على وجه الخصوص تحصل على وظائف شبيهة بالشبكات الاجتماعية مع تحسينات للرسائل الصوتية.watchOS 9 / tvOS 16تستخدم Apple عادةً WWDC للإعلان عن تحديثات لبرنامجها الذي يعمل على Apple Watch و Apple TV.من المتوقع أن يتميز watchOS 9 بوضع محدث لتوفير الطاقة والذي سيقلل من استخدام البطارية أثناء استخدام التطبيقات والميزات الأخرى ، بالإضافة إلى تحسين الصحة وتتبع النشاط والمزيد من أنواع التمارين.يشاع أن tvOS 16 يتضمن عمليات تكامل جديدة للمنزل الذكي.ماك بوك ايرإذا كان هناك أي إعلانات عن الأجهزة في مؤتمر WWDC هذا العام ، فالأرجح هو الجيل التالي من MacBook Air ، والذي من المتوقع أن يشتمل على إصلاح شامل للتصميم.سيكون أنحف وأخف وزنا ، بقياس 13.6 بوصة تقريبًا ، مع شكل يشبه MacBook Pro يلغي الهيكل المدبب ، ومن المتوقع أن يأتي بألوان متعددة.سيتم تشغيله على شريحة M2 من الجيل التالي من Apple ، والتي من المتوقع أن تتميز بنفس عدد نوى الحوسبة مثل M1 (ثمانية) ، لكنها ستتضمن تحسينات في السرعة تجعلها أسرع بشكل هامشي.يشاع أيضًا أنه يحتوي على رسومات محسّنة مع تسعة أو 10 أنوية GPU ، ارتفاعًا من سبعة أو ثمانية في M1‌MacBook Air‌ الحالي.