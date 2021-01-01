التعليم : هذه آلية النجاح في الصفين الأول والثاني الثانوي



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ، الطالب الذي سيحصل على 50% من درجات المادة في مجموع الترمين سيكون ناجحا فيها.



وقالت وزارة التربية والتعليم انه اذا حصل الطالب على اقل من 50% من درجات المادة في مجموع الترمين ، سيكون ملزما بدخول امتحانات الدور الثاني.



واشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه تم التشديد على المدارس بأن اي طالب تحرر له محضر لأنه لم يتمكن من أداء الامتحان الإلكتروني في أي مادة في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لاسباب تقنية ، سيعتبر اجتاز، لتعرضه لمشكلة تقنية خارجة عن إرادته.

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واضافت وزارة التربية والتعليم ان الطالب الذي تغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن محررا له محضرا بتعرضه لمشكلة تقنية ، فسوف يدخل امتحانات الدور الثاني.وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تقوم بإرسال نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي الخاصة بالاسئلة الالكترونية إلى جميع المدارس يوم الخميس 9 يونيو 2022 بعد مراجعتها وتدقيقها .وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سوف تعمل المدارس على حساب الدرجات الكلية ، لـ إعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي على مستوى المدارس الاسبوع القادم.وأضاف الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني ، ستكون بالدرجات.وأوضح ، أن نتيجة كل فصل دراسي تمثل 50?? من الدرجة النهائية للعام الدراسي كله .وشدد وزير التربية والتعليم ، على أنه لا صحة لـ اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في نهاية العام بدون درجات في شكل اجتياز أو عدم اجتياز كما اجتهد البعض.