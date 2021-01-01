مواصفات و سعر فيات تيبو موديل 2022



فيات تيبو موديل 2022 فيات تيبو موديل 2022

أعلنت شركة داينامكس -الوكيل الرسمي للعلامة التجارية فيات في مصر- عن الأسعار الرسمية لسيارة السيدان فيات تيبو لعام 2022 .



فيات تيبو 2022 تنتمي إلى فئة السيارات السيدان وتتمتع بمحرك “E-TorQ” مكون من 4 اسطوانات ويسع 1.6 لتر ، ويولد قوة 110 حصان وعزم 152 نيوتن بالمتر ، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.2 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 195 كيلومتر في الساعة.



أسعار السيارات الجديدة… سعر فيات تيبو 2022 :

قد يعجبك أيضا...

تيبو فئة Entry Grade أوتوماتيك (1600 CC) بسعر 349,900 ألف جنيهتيبو فئة Mid Grade أوتوماتيك (1600 CC) بسعر 389,900 ألف جنيهتيبو فئة High-Line أوتوماتيك (1600 CC) بسعر 429,900 ألف جنيه