مواصفات و سعر فيات تيبو موديل 2022

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فيات تيبو موديل 2022

أعلنت شركة داينامكس -الوكيل الرسمي للعلامة التجارية فيات في مصر- عن الأسعار الرسمية لسيارة السيدان فيات تيبو لعام 2022 .

فيات تيبو 2022 تنتمي إلى فئة السيارات السيدان وتتمتع بمحرك “E-TorQ” مكون من 4 اسطوانات ويسع 1.6 لتر ، ويولد قوة 110 حصان وعزم 152 نيوتن بالمتر ، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.2 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 195 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارات الجديدة… سعر فيات تيبو 2022 :

تيبو فئة Entry Grade أوتوماتيك (1600 CC) بسعر 349,900 ألف جنيه
تيبو فئة Mid Grade أوتوماتيك (1600 CC) بسعر 389,900 ألف جنيه
تيبو فئة High-Line أوتوماتيك (1600 CC) بسعر 429,900 ألف جنيه

المصدر: Nile Motors

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