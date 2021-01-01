مواصفات و أسعار فئات السيارة فيات 500X موديل 2022



فيات 500X فيات 500X

أعلنت شركة داينامكس الوكيل الرسمي للعلامة التجارية فيات في مصر عن إطلاق السيارة 500X موديل 2022 الكروس الأوفر بالسوق المصرية.



فيات 500X الجديدة تتمتع بمحرك تيربو ب 4 اسطوانات يسع 1.4 لتر ويولد قوة 140 حصان وعزم 230 نيوتن بالمتر ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.8 ثوان.



تأتي فيات 500X 2022 بثلاث فئات :

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