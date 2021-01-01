مواصفات و أسعار فئات السيارة فيات 500X موديل 2022

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فيات 500X

أعلنت شركة داينامكس الوكيل الرسمي للعلامة التجارية فيات في مصر عن إطلاق السيارة 500X موديل 2022 الكروس الأوفر بالسوق المصرية.

فيات 500X الجديدة تتمتع بمحرك تيربو ب 4 اسطوانات يسع 1.4 لتر ويولد قوة 140 حصان وعزم 230 نيوتن بالمتر ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.8 ثوان.

تأتي فيات 500X 2022 بثلاث فئات :

فئة Cross Pack 1 اوتوماتيك “1400 CC”
السعر 500 ألف جنيه

فئة Cross Pack 2 أوتوماتيك “1400 CC”
السعر 545 ألف جنيه

فئة Cross Cabrio أوتوماتيك “1400 CC”
السعر 569 ألف جنيه

المصدر: Nile Motors

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