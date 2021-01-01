يطلق وكيل شيري موديل 2023 من تيجو 7 في مصر

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صورة الخبر: تيجو 7
تيجو 7

بشكل رسمي وباعتبارها وكيلا لسيارات شيري في مصر أعلنت شركة جي بي غبور أوتو عن تقديم زيادة سعرية بسيطة على موديل 2022 من سيارتها شيري تيجو 7 المجمعة محليا، حيث سيتم تقديم هذا الموديل بفئتين أيضا مثل موديل 2022 تم الإعلان عن أسعارهما كالتالي:

- فئة أولى بسعر 370 ألف جنيه.

- فئة ثانية بسعر 399 ألف و900 جنيه.

وتشترك فئات هذه السيارة في حملهم لنفس المحرك، وهو محرك بنزين 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:

فئة أولى:

- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.
- أنظمة المكابح ABS وEBD.

- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.

- نظام توازن الكتروني ESP.

- مصابيح أمامية LED نهارية وخلفية LED.

- مرايات جانبية قابلة للتسخين.

- شاشة 9 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.

- شاشة 4.5 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.

- نظام صوتي يضم 4 سماعات.

- مفتاح ذكي.

- مثبت سرعة.

- زجاج خلفي داكن.

الفئة الثانية:

تشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:

- وسائد هوائية جانبية.

- مقاعد جلدية.

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.

- نظام تحذير من اقتراب الأجسام والسيارات من مقدمة السيارة.

- منافذ USB خلفية.

- حامل أكواب خلفي.

- فتحة سقف بانورامية.

المصدر: التوكيل

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