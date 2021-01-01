بالفيديو : مميزات BMW X1 موديل 2023 الجديدة كليا



BMW X1 BMW X1

ضمن مجموعة من المراجعات واستعراضات مميزات ومواصفات السيارات الجديدة، نشر موقع Carwow الإنجليزي فيديو استعرض فيه مميزات الجيل الثالث الجديد كليا من سيارة BMW X1 من فئة SUV، والذي ستقدمه الشركة كموديل لعام 2023، كما ستطرح منه نسخة كهربائية خالصة في وقت لاحق تحت اسم iX1.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل الجديد من BMW X1 وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: