تكشف تويوتا العالمية عن كورولا 2023 بشكلها المعدل

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كورولا 2023

شهدت الأيام القليلة الماضية كشف تويوتا العالمية عن نسخة سيدان المعدلة في الشكل والتجهيزات من سيارتها كورولا الشهيرة كموديل لعام 2023، حيث يعتبر هذا الموديل بمثابة أول نسخة سيدان معدلة في الشكل (فيس ليفت) يتم إطلاقها من الجيل الجديد للسيارة، والذي بدأت الشركة تقديمه بالأسواق العالمية في عام 2020.

وشهد هذا الموديل اختلافات بسيطة في الشكل الخارجي للسيارة مقارنة بتصميم الموديل الحالي، ومن أهمها أن الشركة عدلت هذه النسخة بتغيير تصميم شبكة التهوية بمقدمة السيارة، بالإضافة لتغييرات في مؤخرة السيارة كان منها تصميم مختلف للمصد الخلفي.

أما بالنسبة للمحركات فستقدم الشركة منها عدة فئات هجينة مختلفة عن الفئات المتاحة مع الموديل الحالي، حيث ذكرت الشركة هذه الفئات كالتالي:

- نظام دفع هجين يضم محرك بنزين 4 اسطوانات بسعة 1800 سي سي بالإضافة لمحرك كهربائي، وتبلغ قوة هذا النظام 138 حصان.

- نظام دفع هجين يضم محرك بنزين 4 اسطوانات بسعة 2000 سي سي بالإضافة لمحرك كهربائي، وتبلغ القوة الكلية لهذا النظام 193 حصان.

جدير بالذكر أن المواصفات السابق ذكرها تعتبر المواصفات الخاصة بالنسخة الأوروبية من تويوتا كورولا 2023، ويتوقع أن تطرح الشركة هذا الموديل في أسواق عالمية أخرى مثل أمريكا بمواصفات مختلفة قليلا عن النسخة الأوروبية.

المصدر: التوكيل

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