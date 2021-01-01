تكشف تويوتا العالمية عن كورولا 2023 بشكلها المعدل

شهدت الأيام القليلة الماضية كشف تويوتا العالمية عن نسخة سيدان المعدلة في الشكل والتجهيزات من سيارتها كورولا الشهيرة كموديل لعام 2023، حيث يعتبر هذا الموديل بمثابة أول نسخة سيدان معدلة في الشكل (فيس ليفت) يتم إطلاقها من الجيل الجديد للسيارة، والذي بدأت الشركة تقديمه بالأسواق العالمية في عام 2020.
وشهد هذا الموديل اختلافات بسيطة في الشكل الخارجي للسيارة مقارنة بتصميم الموديل الحالي، ومن أهمها أن الشركة عدلت هذه النسخة بتغيير تصميم شبكة التهوية بمقدمة السيارة، بالإضافة لتغييرات في مؤخرة السيارة كان منها تصميم مختلف للمصد الخلفي.
أما بالنسبة للمحركات فستقدم الشركة منها عدة فئات هجينة مختلفة عن الفئات المتاحة مع الموديل الحالي، حيث ذكرت الشركة هذه الفئات كالتالي:
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