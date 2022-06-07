يعلن البنك المركزي سداد استحقاق كوبونات لسندات حكومية بقيمة 2 مليار دولار

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صورة الخبر: البنك المركزي
البنك المركزي

أعلن البنك المركزي عن سداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة في شهر مايو 2022 والتى قدرت بنحو 2 مليار دولار منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة الى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخري.

وأعلن البنك المركزي أن رصيد احتياطي النقدي الاجني فى نهاية شهر مايو سجل نحو 35.495 مليار دولار مقابل 37.123 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2022 بانخفاض قدره 1.63 مليار دولار.

وتأتي تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي فى سياق متوقع ومعتاد.

ويؤكد البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية يعتبر كافي حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.

المصدر: اموال الغد

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