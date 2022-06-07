شركة «بيوميرو» الفرنسية تستهدف ضخ 300 مليون جنيه في قطاع الدواء بمصر خلال 2022

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صورة الخبر: بيوميرو
بيوميرو

تستهدف شركة بيوميريو إيجيبت، المتخصصة في مجال الأجهزة التشخيصية والمعملية الخاصة بالكشف عن الأوبئة، إحدى شركات مجموعة بيروميرو العالمية، ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 200 مليون جنيه خلال عامين 2019 و2020.

من جانبه أعلن هشام جميل مدير عام شركة بيوميريو إيجيبت، خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريق الأول اليوم، عن تقديم جهاز في طبي في السوق المصري، يمكن المنظومة الصحية والبحثية والعلاجية من سهولة وسرعة الكشف الأوبئة والفيروسات والبكتريا والميكروبات، وفقاً لبيان صحفي.

وأكد دعم جهود الدولة في المضي قدماً وفقاً لتوجهات القيادة السياسية بتدعيم وتقوية المنظومة الصحية والعلاجية بمصر، بما يليق بملامح ومستهدفات الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن مصر تشهد حالياً طفرة كبيرة وواضحة في مجال التشخيص العلاجي، وأن القيادة السياسية تدعم استخدام أحدث الوسائل والأجهزة والتقنيات من أجل ضمان وسرعة خطوات التشخيص والعلاج في مصر وتقليل الضغط في قوائم الانتظار.

ولفت هشام جميل، أن مصر من شأنها أن تصبح مركزاً رائداً في مجال التشخيص العلاجي ومكافحة الأمراض والأوبئة من خلال توطين وتوظيف أحدث التقنيات العلاجية العالمية، منوهاً بأن تطبيق الدولة لمنظومة الشراء الموحد ساعد على شراء الأجهزة بأسعار مناسبة تنافس وبقوة الأجهزة الأمريكية والعالمية.

المصدر: اموال الغد

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