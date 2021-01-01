تساقط أكثر من 60 شهابًا في الساعة اليوم..ذروة ظاهرة الحمليات..



ظاهرة الحمليات ظاهرة الحمليات

تتجه أنظار عشاق الفلك في كافو أنحاء العالم، صوب مشاهدة ذروة شهب «الحمليات»، المنتظر حدوثها خلال الأيام المقبلة، رغم أنها بدأت من يوم 14 مايو وتستمر حتى يوم 24 يونيو الجاري، إلا أنها تبلغ ذروتها يوم 7 يونيو من الشهر ذاته.



مشاهدة ذروة شهب «الحمليات»

ووفقا لما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تعبر الكرة الأرضية هذا الأسبوع خلال البقايا الغبارية من حطام الكويكب 1566 إيكاروس، وذلك سيتسبب في حدوث ذروة تساقط شهب الحمليات السنوية والتي ستبلغ ذروتها خلال ساعات النهار يوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو بعكس معظم زخات الشهب».



موعد حدوث مشاهدة ذروة شهب «الحمليات»

وبحسب الجمعية الفلكية بجدة: «تنشط شهب الحمليات في الفترة من 14 مايو إلى 24 يونيو، وسيكون معظمها غير مرئي للعين المجردة، لأن نشاطها أمام مجموعة نجوم الحمل في موقع ليس بعيداً عن الشمس ولو كان بالإمكان اطفأ الشمس عندها يمكن رؤية تساقط أكثر من 60 شهاب بالساعة وهي تخترق أعلى الغلاف الجوي للأرض بسرعه 39 كيلومتر بالثانية وهذا ما يجعلها واحدة من أنشط زخات الشهب خلال العام».

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وجدير بالذكر أن شهب الحمليات ستبلغ ذروتها خلال ساعات النهار، ومن الممكن ولكن غير مؤكد رؤية بعض هذه الشهب بالعين المجردة وذلك بمراقبة الأفق الشرقي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الثلاثاء، ومن الممكن رؤية احدها يتحرك أفقيا عبر الغلاف الجوي للأرض من نقطة انطلاقه وسوف يتميز بحركته البطيئة ولمعانه الخلاب.