مغامر ياباني يسجل رقما قياسيا في المحيط..في عمر 83 عاما..

بات بحّار ياباني يبلغ من العمر 83 عاما، وصل السبت إلى بلاده بعدما عبر المحيط الهادئ منفردا ومن دون توقف، أكبر شخص في العالم يحقق هذا الإنجاز.
وسبق لكينيتشي هوري تحطيم العديد من الأرقام القياسية في موسوعة "غينيس"، أبرزها رحلة بطول 7500 كيلومتر على متن قارب يعمل بالدواسات قام بها سنة 1993، بالإضافة إلى عبوره المحيط الهادئ على متن قارب مصنوع من مواد معاد تدويرها وتعتمد قوة دفعه على الأمواج، عام 2008.
وفي أحدث مغامراته، انطلق هوري على متن زورقه الشراعي من سان فرانسيسكو في 27 مارس، ووصل يوم 4 يونيو إلى كيب هينوميساكي في اليابان.
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