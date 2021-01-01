تزيل صبغة الشعر وتخلصك من العلكة..استخدامات غير تقليدية للمشروبات الغازية..

تحتوي الكثير من المشروبات الغازية التجارية على الفركتوز أو المحليات الصناعية والمنكهات والملونات الاصطناعية والكافيين والإضافات الأخرى، وهو ما يجعل الأطباء يحذرون من الإفراط في تناولها، لأن ذلك له أضرار كثيرة على الصحة، إلا أن المفارقة هي أن هذه المكونات جعلت هذه المشروبات تتمتع بقدرة عالية على التنظيف وتجعل لها استخدامات أخرى وفقاً لموقع "westonaprice" كما يلي:
تنظيف الحمامات
لتنظفي وعاء المرحاض المتسخ، صبى علبة من المشروبات الغازية في الوعاء، اتركيه لمدة ساعة للسماح لحمض الفوسفوريك بالعمل على البقع، ثم استخدمي الفرشاة لتفكيك الأوساخ وتنظيفها.
إزالة الصدأ
قومي بإزالة بقع الصدأ باستخدام بعض رقائق الألومنيوم المجعدة، واغمسيها في بعض الصودا وافركي المنطقة المصابة، يمكنك استخدام هذه الطريقة لإزالة بقع الصدأ من حوض الاستحمام الخاص بك، أو انقعي إسفنجة في بعض الصودا واذهب للعمل على البقعة.
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