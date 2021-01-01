تزيل صبغة الشعر وتخلصك من العلكة..استخدامات غير تقليدية للمشروبات الغازية..

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استخدامات غير تقليدية للمشروبات الغازية

تحتوي الكثير من المشروبات الغازية التجارية على الفركتوز أو المحليات الصناعية والمنكهات والملونات الاصطناعية والكافيين والإضافات الأخرى، وهو ما يجعل الأطباء يحذرون من الإفراط في تناولها، لأن ذلك له أضرار كثيرة على الصحة، إلا أن المفارقة هي أن هذه المكونات جعلت هذه المشروبات تتمتع بقدرة عالية على التنظيف وتجعل لها استخدامات أخرى وفقاً لموقع "westonaprice" كما يلي:

تنظيف الحمامات
لتنظفي وعاء المرحاض المتسخ، صبى علبة من المشروبات الغازية في الوعاء، اتركيه لمدة ساعة للسماح لحمض الفوسفوريك بالعمل على البقع، ثم استخدمي الفرشاة لتفكيك الأوساخ وتنظيفها.

إزالة الصدأ
قومي بإزالة بقع الصدأ باستخدام بعض رقائق الألومنيوم المجعدة، واغمسيها في بعض الصودا وافركي المنطقة المصابة، يمكنك استخدام هذه الطريقة لإزالة بقع الصدأ من حوض الاستحمام الخاص بك، أو انقعي إسفنجة في بعض الصودا واذهب للعمل على البقعة.

تنظيف الدش
في حالة ظهور بعض العفن الفطري الذي يفسد مظهر الدش، انقعي إسفنجة في الصودا وضعيها على الدش اشطفيها بالماء.

إزالة بقع الدم
لإزالة بقع الدم من الملابس، انقعي البقعة في الصودا لمدة خمس دقائق ثم اغسليها، يجب أن يخرج هذا بقع الدم حتى الدم الجاف الذي ظل هناك لفترة من الوقت.

تنظيف العملات والانتيكات النحاسية
ضعي عملاتك المعدنية والانتيكات والتحف النحاسية في طبق صغير وانقعيها في الصودا لبضع ساعات، ثم اشطفيها وامسحيها للحصول على لمعان ساطع لن يوصي بهذه الحيلة مع مجموعة العملات النادرة، فقط في حالة العملات الانتيكية التي تحتفظين بها كقطع ديكور.

إزالة صبغة الشعر
انزعي صبغة الشعرالتي فسدت أو تحولت للون أخر لا ترغبين فيه، فاغسلي شعرك باستخدام الصودا الدايت.
التخلص من التصاق العلكة
يمكنك التخلص من التصاق العلكة في شعر طفلك أو شعرك من خلال نقع الشعر لبضع دقائق في الصودا ثم شطفه جيداً.

المصدر: اليوم السابع

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