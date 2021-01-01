تدريب الفئران بهدف الاعتماد عليهم للعثور على الناجين بمناطق الزلازل

تدريب الفئران بهدف الاعتماد عليهم فى العثور على ناجين من الزلازل تجربة مختلفة ومثيرة للدهشة للوهلة الأولى ، حيث يتم تدريب الفئران على العثور على الناجين بمناطق الزلازل وهم يرتدون حقائب ظهر صغيرة مزودة بميكروفونات مدمجة حتى تتمكن فرق الإنقاذ من تحديد مكانهم والتحدث مع الناجين.
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنه قامت عالمة الأبحاث الدكتورة دونا كين، 33 عامًا من جلاسكو، في تنزانيا خلال العام الماضي لصالح منظمة غير ربحية APOPO في مشروع بعنوان "Hero Rats"، ويقوم الفريق ببناء حقائب ظهر متخصصة مزودة بميكروفونات مدمجة ومعدات فيديو وأجهزة تعقب مواقع يمكن تركيبها على الفئران للسماح لفرق الإنقاذ بالتواصل مع الناجين أثناء الزلازل الحقيقية.
ويقوم العلماء حاليا بإرسالهم إلى حطام وهمي لمحاكاة استجابة إنقاذ لكارثة طبيعية، وقالت كين ستتمكن الفئران من الوصول إلى مساحات صغيرة للوصول إلى الضحايا المدفونين تحت الأنقاض، ورغم أننا لم نكن فى وضع حقيقي حتى الآن، لكن لدينا موقع وهمي للحطام.
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