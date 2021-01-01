"قليل البخت" تايلاندى يخضع لعملية جراحية بعد قفز سمكة من الماء إلى حلقه..

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صورة الخبر: عملية جراحية
عملية جراحية

يبدو الأمر وكأنه حبكة مشهد فى فيلم كوميدى، ولكن وفقًا لمصادر إخبارية تايلاندية نقلتها وسائل الإعلام الدولية، كاد صياد أن يختنق حتى الموت بعد أن قفزت سمكة صغيرة بشكل عشوائى في فمه المفتوح واستقرت فى حلقه، وبحسب ما ورد كان الرجل -الذى لم يكشف عن اسمه- يصطاد بالرمح فى نهر، وبينما وقف لالتقاط أنفاسه، قفزت سمكة أناباس الشائكة عشوائيا من الماء إلى فمه مباشرة واستقرت فى حلقه.

وبحسب ما ورد وقع الحادث الغريب فى أواخر مايو الماضى بمقاطعة فاتالونج في تايلاند، وكادت تكلف هذه الواقعة الصياد حياته، حيث جعلت السمكة الصغيرة التنفس صعبًا للغاية، لكنه كان محظوظا لملاحظته من قبل أشخاص آخرين والذين أمسكوا برقبته، وبعد أن رأوا أن شيئًا ما كان يعانى منه، أسرعوا بالرجل إلى المستشفى.

وعلى الفور تمكن فريق من الأطباء من إنقاذ حياة الرجل من خلال استخراج الأسماك المغطاة بالدم خلال عملية استمرت ساعة واحدة، وقد تعافى تمامًا منذ ذلك الحين وخرج في النهاية من المستشفى، وفقا لما نشره موقع odditycentral.

ومن جهته، قال الدكتور سيرمسري باتومبانيكرات، للصحفيين، "لم أر هذا النوع من الحالات من قبل.. فرص حدوث ذلك منخفضة للغاية.. عمل أطبائنا بجد لتقليل الأضرار التى لحقت بأعضاء المرضى لدينا.. لقد نجحوا فى إنقاذ المريض".

المصدر: اليوم السابع

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