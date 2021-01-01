السوبر المصري يقام رسميا في الإمارات

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وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، بروتوكولا للتعاون مع مجلس أبو ظبى الرياضى، لإقامة مباراتى كأس السوبر المحلى المصرى للموسم الماضى 2020 -2021 ، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات.



وعُقد اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا بحضور حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة پريزنتيشن سپورتس و شركة إستادات للاستثمار الرياضي، ومحمد يحيي لطفي نائب رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة بريزنتيشن سپورتس، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ونائبه خالد الدرندلي وحازم إمام ومحمد بركات عضوا المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.



وتواجد من الجانب الإماراتى عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسهيل عبد الله العريفى مدير تنفيذ قطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبى الرياضي ومحمد عبد الله الظاهرى الأمين العام لإتحاد الإمارات لكرة القدم، وناصر يوسف الزعابى مدير مكتب الإتصال بمجلس أبو ظبى الرياضى وعبد الرحيم حسن الزرعونى مدير مكتب الأمين العام بمجلس أبو ظبى الرياضى.

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وتعهد الجانب الإماراتى بتنظيم رائع لبطولتى كأس السوبر المحلى المصرى، نظرا لقيمتها الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والاعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والراوبط المصيرية بين الامارات ومصر، ويعزز مسيرة وخطط العمل المتواصلة والاجندة الحافلة والجهود المشتركة الداعمة لتجسيد التنمية والنماء بالحركة الرياضية بين البلدين.