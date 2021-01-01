ارتفاع فى الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس.. إنفوجراف

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ارتفاع فى الحرارة


كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فتشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاع فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة مع يوم الخميس المقبل بالقاهرة 38 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة

المصدر: youm7

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