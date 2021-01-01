وزارة التربية والتعليم : 15% من المنح الجامعية للطلاب ذوي الإعاقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم للمنح الجامعية لطلاب الصف الثالث الثانوي الحكومي والتجريبي ومدارس STEM.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية يدعم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توفير من 10 إلى 15 % من المنح المتاحة للطلاب ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.
المنح المتاحة للطلاب ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية
وذكرت الوزارة أنه يمكن للطلاب التقديم وتسجيل البيانات لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا .
https://form.jotform.com/USAIDScholars/2022
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