وزارة التربية والتعليم : 15% من المنح الجامعية للطلاب ذوي الإعاقة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم للمنح الجامعية لطلاب الصف الثالث الثانوي الحكومي والتجريبي ومدارس STEM.



وقالت الوزارة في بيان لها، إن برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية يدعم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توفير من 10 إلى 15 % من المنح المتاحة للطلاب ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.



المنح المتاحة للطلاب ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية

وذكرت الوزارة أنه يمكن للطلاب التقديم وتسجيل البيانات لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا .

https://form.jotform.com/USAIDScholars/2022



قد يعجبك أيضا...

ولفتت وزارة التربية والتعليم، إلى أن البرنامج يقدم منحا دراسية لـ 140 طالبا وطالبة من جميع محافظات مصر في العام الدراسي الجامعي الجاري وذلك للحصول على شھادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية في الأقسام ذات الرسوم والجامعات الخاصة.على صعيد آخر، عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعًا مع نخبة من ممثلي القطاع الخاص في أربعة قطاعات اقتصادية واعدة، وهم المنسوجات، والملابس الجاهزة، التشييد والبناء، والأعمال التجارية الزراعية والصناعات الغذائية، والسياحة والفندقة، وذلك بالتعاون مع مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI) الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالنيابة عن الحكومة الألمانية، بناءً على توصيات مجموعة من دراسات سوق العمل التي أجرتها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).