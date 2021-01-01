للتقدم للوظائف الخالية بمديرية تعليم الجيزة .. الشروط المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة احتياجها لشغل عدد من الوظائف داخل المديرية والإدارات التعليمية بالمحافظة.
تشمل الوظائف الخالية بالمديرية ما يلي: مدير عام تعليم فني - مدير إدارة تعليم فني بالمديرية - مدير تعليم فني بالإدارة التعليمية - مدير مدرسة تعليم فني - وظائف التوجيه الفني وتشمل موجه عام علمي تخصص، موجه أول علمي تخصص، موجه علمي تخصص.
وننشر الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف الخالية بمديرية تعليم الجيزة كما يلي:
1-أن يكون المتقدم على رأس العمل بصفة أصلية بالمحافظة، كما يمكن للمنتدبين من المحافظة إلى جهة أخرى التقدم أيضًا.
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