للتقدم للوظائف الخالية بمديرية تعليم الجيزة .. الشروط المطلوبة



مديرية تعليم الجيزة مديرية تعليم الجيزة



أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة احتياجها لشغل عدد من الوظائف داخل المديرية والإدارات التعليمية بالمحافظة.



تشمل الوظائف الخالية بالمديرية ما يلي: مدير عام تعليم فني - مدير إدارة تعليم فني بالمديرية - مدير تعليم فني بالإدارة التعليمية - مدير مدرسة تعليم فني - وظائف التوجيه الفني وتشمل موجه عام علمي تخصص، موجه أول علمي تخصص، موجه علمي تخصص.



وننشر الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف الخالية بمديرية تعليم الجيزة كما يلي:

1-أن يكون المتقدم على رأس العمل بصفة أصلية بالمحافظة، كما يمكن للمنتدبين من المحافظة إلى جهة أخرى التقدم أيضًا.

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2-أن يكون من العاملين التابعين للتعليم الفني بصفة أصلية.3-أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي تربوي، أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي، أو دبلومة عامة تربوية معتمدة من إحدى الجامعات المصرية، وأن يكون حاصلًا على تقرير الأداء آخر عامين قبل تاريخ التقدم بمرتبة كُفء.4-ألا يكون مُحالًا للمحاكمة التأديبية، أو وُقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة تزيد عن خمسة أيام.5-أن يكون حاصلًا على شهادة الصلاحية الخاصة بالوظيفة المتقدم لشغلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين سارية المفعول (حتى تاريخ التقدم).6-الالتزام باستيفاء جميع بنود استمارة الترشح واعتمادها من جهة العمل الأصلية.7-الإسهامات والإنجازات في مجال الوظيفة الحالية، والمُقترحات لتطوير الوظيفة المتقدم لشغلها.