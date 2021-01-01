طريقة عمل مربى الخوخ

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل مربى الخوخ

صورة الخبر: مربى الخوخ
مربى الخوخ


قد تلجأ ربات المنزل إلى عمل المربي خلال موسم الفاكهة، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل مربى الخوخ.

المقادير:

2 كيلو خوخ

3 كوب سكر

1 معلقة كبيرة عصير ليمون

ماء مغلي

ماء بارد
مكعبات ثلج

خطوات التحضير:

نغسل الخوخ جيداً، ثم نضعه في وعاء كبير به ماء مغلي لمدة دقيقتين.

نضع الماء البارد في وعاء، ونضع معه مكعبات الثلج.

نرفع الخوخ من الماء المغلي ونضع في الماء المثلج لمدة دقيقتين.

نقشر الخوخ، وننزع البذر منه، ونقطعه أرباع.

نضع الخوخ في وعاء على نار متوسطة، ونضيف إليه السكر وعصير الليمون ونصف كوب ماء.

نقلبه حتى يذوب السكر، ثم نتركه على نار هادئة، مع التقليب من وقت لآخر، حتى يثقل.

نرفعه من على النار، ونتركه حتى يبرد.

نضع المربى في برطمان جاف ونظيف.

نقدم مربى المشمش مع التوست أو الفينو.

سر نجاح الوصفة:

أن تكون على نار هادئة حتى تنتضج بشكل كامل ودون أن تحترق.

اضافة عصير الليمون ليكون بمثابة مادة حافظة طبيعية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل مربى الخوخ

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
20988

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager