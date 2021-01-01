لعلاج تورم القدمين بطرق طبيعية



لعلاج تورم القدمين لعلاج تورم القدمين



تورم القدمين مشكلة صحية يعاني منها الكثير من الأشخاص، خاصة كبار السن، ويرجع سبب الإصابة لعدة عوامل منها البقاء على قدميك لفترة طويلة، وارتداء أحذية غير مناسبة، والحمل، وبعض الحالات الطبية.



ويبحث مرضى تورم القدمين على بعض العلاجات المنزلية، لذلك نستعرض في هذا التقرير وفقا لما يتم البحث عنه على مؤشر البحث جوجل كالأتي



علاج تورم القدمين

علاج تورم القدمين لمريض السكر والضغط

علاج تورم القدمين عند كبار السن

علاج تورم القدمين بالرياضة

علاج تورم القدمين

عندما يتراكم السائل في الأنسجة، فإنه يسمى الوذمة، بينما تزول الوذمة عادةً من تلقاء نفسها، هناك بعض العلاجات المنزلية التي قد تقلل التورم بسرعة أكبر وتزيد من راحتك.

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1. اشرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًاإن الحصول على كمية كافية من السوائل يساعد في الواقع في تقليل التورم، عندما لا يكون جسمك رطبًا بدرجة كافية، فإنه يحتفظ بالسوائل الموجودة به، هذا يساهم في تورم القدمين.2. ارتداء الجوارب الضاغطةابدأ بارتداء بجوارب الضغط التي يتراوح حجمها بين 12 إلى 15 ملم أو 15 إلى 20 ملم من الزئبق، وتأتي في مجموعة متنوعة من الأوزان والضغط، لذلك قد يكون من الأفضل البدء بجوارب أخف وزناً ثم العثور على النوع الذي يوفر أكبر قدر من الراحة.3. وضع القدمين في حمام بارد من الملح الإنجليزي لمدة 15 إلى 20 دقيقةقد لا يساعد ملح إبسوم (كبريتات المغنيسيوم) في آلام العضلات فقط، قد يقلل أيضًا من تورم القدمين والالتهاب، النظرية هي أن ملح إبسوم يسحب السموم ويزيد من الاسترخاء.4. ارفع قدميك ويفضل أن تكون فوق مستوى قلبكاسند قدميك على وسائد، إذا كنت تتطلع إلى تقليل تورم القدم أثناء الحمل، فحاول رفع قدميك عدة مرات في اليوم أيضًا، استهدف حوالي 20 دقيقة في كل مرة، وحاول تجنب الوقوف لفترات طويلة والابتعاد عن قدميك عندما تستطيع.5.التدليكيمكن أن يكون التدليك مفيدًا للأقدام المتورمة ويمكن أن يساعد أيضًا على الاسترخاء، قم بتدليك قدميك باتجاه قلبك بضربات قوية وبعض الضغط، يمكن أن يساعد ذلك في إخراج السائل من المنطقة وتقليل التورم.