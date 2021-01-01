تفاصيل قائمة الأسلحة البريطانية المرسلة لـ أوكرانيا .. قد تغير مسار الحرب



الأسلحة البريطانية المرسلة لـ أوكرانيا الأسلحة البريطانية المرسلة لـ أوكرانيا



ترسل المملكة المتحدة أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق إلى أوكرانيا لأول مرة، وتقول الحكومة إن الأسلحة ستساعد الأوكرانيين على حماية أنفسهم من المدفعية الروسية.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يستخدم الآلاف من القوات الأوكرانية في الخطوط الأمامية الآن الأسلحة وغيرها من المعدات التي توفرها المملكة المتحدة.



وتقول الحكومة إنها تنفق 1.3 مليار جنيه استرليني (1.6 مليار دولار) على الدعم العسكري لأوكرانيا.



صواريخ بعيدة المدى

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن أنظمة صواريخ M270 متعددة الإطلاق يتم إرسالها إلى أوكرانيا.

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وتقول الحكومة إنه سيتم تدريب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام الأسلحة في المملكة المتحدة.ولم يصدر تأكيد رسمي لعدد الأسلحة التي سيتم إرسالها، لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تدرك أنها ستكون ثلاثة أسلحة في البداية.يقول جاك واتلينج من المعهد الملكي للخدمات المتحدة (روسي):"هذه الأنظمة هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا. إنها تسمح للأوكرانيين بتجاوز الكثير من أنظمة المدفعية الروسية وأيضا بالضرب بدقة".ويضيف:"هذا يعني أن الأوكرانيين يمكنهم البدء في ضرب المدفعية الروسية التي تدمر في الوقت الحالي البلدات بشكل منهجي في جميع أنحاء شرق أوكرانيا واحتجازها للخطر".أسلحة مضادة للدباباتأرسلت المملكة المتحدة أكثر من 5000 من الجيل التالي من الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات أو "Nlaw" إلى أوكرانيا.وتم تصميم "إن إل إيه دبليو" لتدمير الدبابات على المدى القصير بطلقة واحدة.والأهم من ذلك بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية التي تحتاج إلى أسلحة على الفور، أن الصواريخ سهلة النقل وسهلة الاستخدام. يمكن تدريب الجندي على استخدامها في أقل من يوم.ويعتقد العديد من المحللين أنه كان لها بالفعل تأثير كبير على مسار الصراع.وقال جاستن برونك من روسيكان إن "نلو حاسمة للغاية في هزيمة التوجهات البرية الروسية في المراحل المبكرة من الحرب".ويقول إن الأسلحة كانت 'فعالة بشكل خاص' عند استخدامها مع المدفعية.ويشير إلى ضربات ناجحة على أرتال الدبابات، حيث دمر نولاو المركبات الأمامية، وحاصر تلك المركبات في الخلف لاستهدافها بالمدفعية.صواريخ قصيرة المدىوأكد وزير الدفاع جيمس هيبي أنه سيتم إرسال 'مئات' صواريخ بريمستون إلى أوكرانيا في 28 أبريل.يمكن استخدام أحجار الحافة ضد الدبابات والمدفعية وبعض السفن الصغيرة مثل سفن الإنزال، وفقا للكابتن كريس كارلسون، الذي كان يعمل سابقا في البحرية الأمريكية.وعادة ما تطلق الصواريخ من الطائرات، ولكن في أوكرانيا يتم تعديلها ليتم إطلاقها من الشاحنات.إن إطلاقها من الأرض يقلل من نطاقها الفعال، كما يقول الكابتن كارلسون.إذا تم استخدامها كصواريخ مضادة للسفن ، فإن صواريخ بريمستون أصغر بكثير من أن تغرق السفن الكبيرة، ولكنها يمكن أن تسبب أضرارا كبيرة.يقول:"كل هذا يتوقف على المكان الذي ضربت فيه. إذا مررت عبر محرك أو بالقرب من خط المياه، فيمكنك أن تسبب للعدو بعض المتاعب الخطيرة".المركبات المدرعةتبرعت بريطانيا ب 120 مركبة مدرعة لأوكرانيا، بما في ذلك مركبات دورية الدرواس.كانت الدرواس تحظى بشعبية كبيرة بين القوات البريطانية في أفغانستان لأنها توفر مستوى عاليا من الحماية ضد الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة المرتجلة.ويقول المحللون إنه في منطقة كانت ملغومة بكثافة مثل دونباس، من المرجح أن تكون الدرواس مفيدة للغاية.ومن المفهوم أن طرفي النزاع استخدما الألغام الأرضية على نطاق واسع، وغالبا لإجبار مركبات العدو على الدخول إلى مناطق يمكن استهدافها فيها بالأسلحة المضادة للدبابات.طائرات مسيرةوتقول وزارة الدفاع إنها تزود 'العشرات' من أنظمة المركبات الجوية بدون طيار للرفع الثقيل (UAV) لتوفير الدعم اللوجستي للقوات المعزولة.ويقول ناليستس إن الطائرات بدون طيار يمكن أن تكون فعالة جدا في إيصال الإمدادات عبر "الميل الأخير" إلى قوات الخطوط الأمامية، خاصة تحت تهديد نيران المدفعية الروسية وفي المواقف التي يوجد فيها خطر التطويق.وفي حين فشلت روسيا حتى الآن في تطويق أعداد كبيرة من القوات الأوكرانية في شرق أوكرانيا، فإن خطر إطلاق نيران المدفعية في بعض المناطق موجود دائما.كما يقول برونك "إنها الكمية الهائلة من الأشياء التي تحتاجها القوات. في كل مرة يمكنك فيها استخدام طائرة بدون طيار بدلا من جندي للحصول على الإمدادات إلى الأمام، تكون المرة الأقل عرضة لشخص ما لخطر شديد".أنظمة الدفاع الجويوتقول بريطانيا إنها تبرعت بخمسة أنظمة دفاع جوي، بما في ذلك صواريخ ستارستريك.تم تصميم ستارستريك لإسقاط الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض على المدى القصير.وهو يتجاهل التدابير المضادة مثل المشاعل والقشور التي تنشرها العديد من الطائرات.يقول برونك إنه "من وجهة نظر الطيار، فإن ستارستريك هو شيء غير سار للغاية، هناك القليل جدا الذي يمكنك القيام به حيال ذلك".ويقول إن القوات الروسية قد تعتبر بعض العمليات محفوفة بالمخاطر للغاية إذا كانت تدرك أن سلاحا قاتلا مثل ستارستريك موجود على الأرض.ومع ذلك، فإن ستارستريك تتطلب تدريبا أكثر بكثير من أنظمة مثل نلو، وهي ليست بديلا، كما يقول المحللون، عن أنظمة الدفاع الجوي طويلة المدى.كما توفر بريطانيا "عددا ضئيلا" من مركبات ستورمر المجنزرة لتكون بمثابة منصة متنقلة لصواريخ ستارستريك.على المدى الطويلسيكون الحفاظ على إمدادات المعدات والأسلحة والذخيرة الغربية مهما للغاية للأوكرانيين على المدى الطويل، وفقا للعميد المتقاعد بن باري، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.ويقول إنه على الرغم من أن أوكرانيا لديها بعض القدرة على تصنيع الأسلحة الخاصة بها، إلا أنه سيكون من الصعب على قواتها استعادة أراض كبيرة من القوات الروسية دون دعم خارجي كبير.تم تصميم وتصنيع الكثير من الأسلحة الأوكرانية في دول أوروبا الشرقية السابقة التابعة لحلف وارسو.لهذا السبب، عرضت المملكة المتحدة إرسال دبابات تشالنجر 2 البريطانية إلى بولندا لردم تبرعاتها من دبابات T-72 إلى أوكرانيا.تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية طائرات T-72 منذ عقود ولديها قدرات صيانة وقطع غيار ، بالإضافة إلى طاقم مدرب.في الأيام التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا وبعده بوقت قصير، أصر وزراء المملكة المتحدة على أن الإمدادات إلى أوكرانيا ستقتصر على الأسلحة 'الدفاعية'.وهذا يعني الأسلحة التي لا يمكن استخدامها إلا للدفاع عن أوكرانيا من الهجوم، وليس لمهاجمة روسيا.وأشارت الحكومة إلى أنها تبتعد عن الإمدادات الدفاعية البحتة، لكن بعض الخبراء يشككون في هذا التمييز برمته.ويقول العميد باري:"لا يوجد شيء اسمه سلاح دفاعي بحت. الأسلحة الدفاعية هي أيضا هجومية، لأنها يمكن أن تدافع عن المعدات المستخدمة لشن هجوم".تشمل المعدات الأخرى التي توفرها المملكة المتحدة ما يلي:- أكثر من 200 صاروخ جافلين مضاد للدبابات- 1,360 ذخيرة مضادة للبنية- 4.5 طن من المتفجرات البلاستيكية- أكثر من 400,000 طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة- أكثر من 200,000 قطعة من المساعدات غير الفتاكة بما في ذلك الخوذات والدروع الواقية من الجسم وأجهزة تحديد المدى والمعدات الطبية- معدات الحرب الإلكترونية- أنظمة رادار البطارية المضادة- معدات التشويش GPS- الآلاف من أجهزة الرؤية الليلية- العشرات من أنظمة الطائرات بدون طيار للرفع الثقيل لتوفير الدعم اللوجستي للقوات المعزولة