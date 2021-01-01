الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني تخلى عن معداته وهرب

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الإثنين، إن سيطرة الجيش الروسي علي سفياتوجورسك في جمهورية دونتسك الشعبية شارف على الانتهاء.
وقال: “القوات المسلحة الروسية تكمل تحرير مدينة سفياتوجورسك في جمهورية دونتسك والأراضي المحيطة بها ... تخلت كتائب لواء الهجوم رقم 95 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 81 للجو المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية عن المعدات العسكرية مع الأسلحة وانتشرت على طول الساحل".
وأوضح كوناشينكوف أن حوالي 80 مقاتلاً من القوات المسلحة الأوكرانية سبحوا عبر النهر، ولم يكن هناك إطلاق نار عليهم.
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