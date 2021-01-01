

الجيش الأوكراني الجيش الأوكراني

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الإثنين، إن سيطرة الجيش الروسي علي سفياتوجورسك في جمهورية دونتسك الشعبية شارف على الانتهاء.



وقال: “القوات المسلحة الروسية تكمل تحرير مدينة سفياتوجورسك في جمهورية دونتسك والأراضي المحيطة بها ... تخلت كتائب لواء الهجوم رقم 95 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 81 للجو المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية عن المعدات العسكرية مع الأسلحة وانتشرت على طول الساحل".



وأوضح كوناشينكوف أن حوالي 80 مقاتلاً من القوات المسلحة الأوكرانية سبحوا عبر النهر، ولم يكن هناك إطلاق نار عليهم.

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وقال: “ نعتبر رفض الجنود الأوكرانيين الدفاع عن نظام كييف غير المرغوب فيه الذي يقوده القوميون هو الشيء الوحيد الصحيح الذي يجب فعله وليس الجبن. وبالتالي، فقد أنقذوا حياتهم جميعًا”.وأضاف: “ندعو جميع الجنود وأفراد وحدات الدفاع الإقليمية في أوكرانيا أن تحذو حذوها وتوقف المقاومة الطائشة حفاظا على أرواحهم”.