عباس شراقي يفجر مفاجأة بشأن الملء الثالث لسد النهضة | فيديوجراف

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صورة الخبر: سد النهضة
سد النهضة


الملء الثالث لسد النهضة كشف تطوراته الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة.

وقال عباس شراقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس، إن ما تفعله إثيوبيا حاليا كان مستهدفًا تنفيذه من عامين من عملية التخزين، متابعًا أن المستهدف تكملة الـ15 مليار كتر مكعب، ويريدون تخزين مياه أكثر من المرة السابقة.

وللمزيد حول إقدام أديس أبابا على الملء الثالث لسد النهضة وهل يكتمل الملء الثالث شاهد الفيديوجراف التالي:

المصدر: elbalad

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