مرتضى منصور ينفي احتجازه في قضية سب محمود الخطيب



مرتضى منصور مرتضى منصور



كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة احتجازه اليوم عقب صدور قرار بحبسه في قضيه السب والقذف المقدمه من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي.



ونشر مرتضي منصور فيديو له بعنوان من داخل مقر احتجاز مرتضي منصور.



وأكد مرتضي منصور عبر الفيديو أنه متواجد داخل الزمالك ونفي تماما فكره احتجازه اليوم .

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