بكرت شاشة Intel Arc A770M جهاز Clevo X270 أول أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب

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صورة الخبر: Clevo X270
Clevo X270

كشفت Clevo عن جهاز Clevo X270 المخصص للألعاب في مقطع فيديو مؤخراً، وهو أول الأجهزة المطورة بكرت الشاشة المنفصل Intel Arc A770M.

يعد جهاز Clevo X270 أول الإصدارات المطورة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب بمعالج وكرت الشاشة من إنتل، حيث يضم الجهاز معالج Intel Alder Lake H وأعلى إصدار من سلسلة كرت الشاشة المنفصل Intel Arc.

ويضم Clevo X270 عدد 7 من الأنابيب الحرارية للتبريد، مع ميزة التبريد السائل لدعم إستقرار الحرارة في وحدة المعالجة، حيث تؤكد الشركة على أن نظام التبريد يدعم خفض الحرارة 10 درجات.

كما يتميز X270 بشاشة Mini LED بحجم 17.3 إنش، وينطلق الجهاز بعدد 2 من منافذ Thunderbolt 4، ومدخل ethernet، و mini-DisplayPort، مع HDMI، واثنان من منافذ USB 3.2 Gen 2، مع مدخل combo للسماعات والميكروفون، ويدعم الجهاز بطارية بقدرة 99 Wh.

المصدر: بوابه المتميز

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