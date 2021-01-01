تؤكد تسريبات دعم OPPO K10 5G برقاقة معالج Dimensity 810

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صورة الخبر: OPPO K10 5G
OPPO K10 5G

تقدم Oppo قريباً هاتف OPPO K10 5G المتوسط للأسواق، ولقد أكدت أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت عبر Oppo اليوم على دعم الهاتف بمعالج Dimensity 810.

ولقد كشف إعلان تشويقي سابق عن التصميم المميز لهاتف K10 5G، حيث يظهر الهاتف بتصميم مسطح لإطارات الهاتف.

أيضاً تظهر كاميرة الهاتف الخلفية بتصميم مستطيل، ويأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيسر، بينما يأتي زر التشغيل الرئيسي في الجانب الأيمن، ويضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

ويأتي الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD Plus، ومعدل تحديث 90Hz، كما يدعم الهاتف رقاقة Dimensity 810 5G، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، أيضاً يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يأتي بنطام تشغيل Android 12 وواجهة ColorOS 12.1.

المصدر: بوابه المتميز

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