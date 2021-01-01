تؤكد تسريبات دعم OPPO K10 5G برقاقة معالج Dimensity 810

تقدم Oppo قريباً هاتف OPPO K10 5G المتوسط للأسواق، ولقد أكدت أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت عبر Oppo اليوم على دعم الهاتف بمعالج Dimensity 810.
ولقد كشف إعلان تشويقي سابق عن التصميم المميز لهاتف K10 5G، حيث يظهر الهاتف بتصميم مسطح لإطارات الهاتف.
أيضاً تظهر كاميرة الهاتف الخلفية بتصميم مستطيل، ويأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيسر، بينما يأتي زر التشغيل الرئيسي في الجانب الأيمن، ويضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية.
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