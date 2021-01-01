تعمل vivo على تطوير شاحن بقدرة 200W لدعم هاتف iQOO 10 Pro

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بدأت شركة vivo في العمل على تطوير وحدة شاحن جديدة بقدرة 200W لدعم إصدارها القادم من الهواتف الذكية iQOO 10 Pro.



تحرص الشركات المصنعة للهواتف الذكية على تطوير وترقية تقنية الشحن السريع، ولقد أوضح تقرير جديد جاء عبر Digital Chat Station أن شركة vivo تخطط للإنطلاق إلى مستوى جديد في تقنية الشحن السريع مع إصدارها القادم من الهواتف المميزة.



وتدعم الشركة في الوقت الحالي هاتف iQOO 9 Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

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ولقد عملت شركة Realme أيضاً على تطوير تقنية الشحن السريع بسرعة تصل إلى 200W، حيث ترتكز تقنية Realme على تطوير وحدة شاحن بمعمارية لها القدرة على الشحن بسرعة 100W إلى 200W.ولقد تم تحديد سرعة الشحن في هذا الشاحن عند 150W بهدف حماية المستخدم، ولقد قدم الشاحن مع Realme GT Neo3.ومن المتوقع أن تقدم vivo تقنيتها قريباً للأسواق في إطار التنافس بين الشركات المصنعة للهاتف لتحقيق الريادة بأحدث تقنيات الشحن.