ينطلق هاتف Realme 9i 5G رسمياً في حدث يعقد لاحقاً هذا الشهر

أوضحت أحدث التسريبات خطط Realme لإطلاق هاتف Realme 9i 5G في حدث يعقد لاحقاً هذا الشهر، كما إستعرضت التسريبات بعض التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.
تعقد Realme مؤتمرها القادم في السوق الهندي لإطلاق GT Neo 3T وجهاز Pad X اللوحي، كما تقدم هاتف Realme 9i أيضاً خلال الحدث.
ولقد كشفت التسريبات التي نشرت عبر 91Mobiles على أن النموذج الخاص بالسوق الهندي من هاتف Realme 9i ينطلق بعدد من الإختيارات في الألوان حيث يتاح الهاتف بألوان الأزرق، والذهبي إلى جانب اللون الأسود.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!