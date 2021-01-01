ينطلق هاتف Realme 9i 5G رسمياً في حدث يعقد لاحقاً هذا الشهر



Realme 9i 5G Realme 9i 5G

أوضحت أحدث التسريبات خطط Realme لإطلاق هاتف Realme 9i 5G في حدث يعقد لاحقاً هذا الشهر، كما إستعرضت التسريبات بعض التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.



تعقد Realme مؤتمرها القادم في السوق الهندي لإطلاق GT Neo 3T وجهاز Pad X اللوحي، كما تقدم هاتف Realme 9i أيضاً خلال الحدث.



ولقد كشفت التسريبات التي نشرت عبر 91Mobiles على أن النموذج الخاص بالسوق الهندي من هاتف Realme 9i ينطلق بعدد من الإختيارات في الألوان حيث يتاح الهاتف بألوان الأزرق، والذهبي إلى جانب اللون الأسود.

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من جانب أخر يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع إختيارات في السعة التخزينية بين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يتوفر نموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت وسعة تخزين 128 جيجا بايت.أيضاً تشير التسريبات إلى أن 9i 5G يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول مواصفات الشاشة وإعدادات الكاميرة في الحدث الرسمي لاحقاً هذا الشهر.